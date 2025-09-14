Η Αυστραλία επενδύει 12 δισ. δολάρια για την καταασκευή ναυπηγίων - Θέλει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων

Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί την προσεχή δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου Χέντερσον, κοντά στο Περθ της δυτικής Αυστραλίας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.

Newsbomb

Η Αυστραλία επενδύει 12 δισ. δολάρια για την καταασκευή ναυπηγίων - Θέλει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων
ΒΑΕ Systens
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως θα επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (6,8 δισεκ. ευρώ) για να εκσυγχρονίσει ένα από τα ναυπηγεία της χώρας ώστε να κατασκευάσει στόλο πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Το ποσό αυτό θα δαπανηθεί την προσεχή δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου Χέντερσον, κοντά στο Περθ της δυτικής Αυστραλίας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς.

Το 2021 η Αυστραλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την τριμερή συμφωνία AUKUS με στόχο την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στην Καμπέρα τριών έως πέντε αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Virginia τα επόμενα 15 χρόνια και ότι ακολούθως η Αυστραλία θα κατασκευάζει δικά της σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθώς όμως τα αμερικανικά ναυπηγεία δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τον Ιούνιο αναθεώρηση της συμφωνίας AUKUS ώστε να διασφαλίσει πως θα παραμείνει συνεπής ως προς τους στόχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

05:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα προειδοποιεί τις Φιλιππίνες να αποφεύγουν τις προκλήσεις στη Σινική Θάλασσα

05:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία επενδύει 12 δισ. δολάρια για την καταασκευή ναυπηγίων - Θέλει στόλο πυρηνικών υποβρυχίων

04:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έστειλε πέντε F-35 στο Πουέρτο Ρίκο - Ενισχύεται ο κλοιός στη Βενεζουέλα

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα- ΗΠΑ: Σκιές στην πιθανότητα συνάντησης Τραμπ - Σιπινγκ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Οι κυανόκρανοι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην Ουκρανία εάν σταματήσει η σύγκρουση

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση τζιχανστιστών σε χωριό και απαγωγή 18 γυναικών και παιδιών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλές κατά ΗΠΑ και Νότιας Κορέας από την αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Aγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταδίκασε τη σφαγή αμάχων στην Αϊτή - 40 νεκροί από επίθεση συμμοριών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Καταγγέλλει νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τιμούμε την Ιστορία Μας... ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!» - Το μήνυμα για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταγγελει την κράτηση αλιευτικού σκάφους απο αμερικάνικο πολεμικό σκάφος στην ΑΟΖ της

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Γκέλα για την Τσέλσι, άνετα Άρσεναλ και Τότεναμ

23:55ΥΓΕΙΑ

Οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες μειώνονται παγκοσμίως, αλλά η πρόοδος επιβραδύνεται

23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που είχε γίνει viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ