Η Κίνα τρέμει τα Ghost Sharks: Το υπερόπλο της Αυστραλίας που αλλάζει τις ισορροπίες στη θάλασσα

Η Αυστραλία ετοιμάζεται να θέσει σε υπηρεσία υποβρύχια επιθετικά drones, γνωστά ως «Ghost Sharks», στο πλαίσιο των στρατιωτικών της σχεδιασμών για την αντιμετώπιση της Κίνας.

Η επένδυση φτάνει το εντυπωσιακό ποσό του 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τα πρώτα σκάφη να αναμένονται έτοιμα ήδη από τον Ιανουάριο του 2026.

Υπερσύγχρονα όπλα με διπλή ικανότητα

Τα Ghost Sharks είναι μη επανδρωμένα υποβρύχια επιθετικά σκάφη, ικανά τόσο για συλλογή πληροφοριών όσο και για επιθετικές ενέργειες. Μπορούν να εκτοξευτούν από πολεμικά πλοία ή να αναπτυχθούν απευθείας από την ακτή, εκτελώντας αποστολές μεγάλης εμβέλειας και διάρκειας χωρίς να χρειάζεται να επιπλεύσουν.

Η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει ακριβή αριθμό, αλλά εκτιμά ότι θα πρόκειται για «δεκάδες» τέτοια υποβρύχια. Ο Υπουργός Άμυνας, Ρίτσαρντ Μάρλες, τόνισε: «Η Αυστραλία ηγείται παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τις αυτόνομες υποβρύχιες στρατιωτικές δυνατότητες. Το Ghost Shark μπορεί να εκτελεί συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση, αναγνώριση και επιθετικές ενέργειες».

Στρατηγική σημασία για την αυστραλιανή ακτογραμμή

Η Αυστραλία διαθέτει 21.000 μίλια ακτογραμμής και περίπου το 50% του πληθυσμού ζει σε απόσταση τεσσάρων μιλίων από την ακτή. Ο ναυτικός τομέας αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της εθνικής άμυνας.

Η κυβέρνηση υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Anduril Australia για την κατασκευή, συντήρηση και εξέλιξη των υπερμεγέθων, μη επανδρωμένων υποβρυχίων, δημιουργώντας παράλληλα 150 νέες θέσεις εργασίας.

Στρατιωτική συνεργασία με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Η επένδυση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας «AUKUS» με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ενίσχυση της αυστραλιανής υποβρυχιακής τεχνολογίας και του πυρηνοκίνητου εξοπλισμού. Το συνολικό κόστος του προγράμματος, που θα δώσει στην Αυστραλία υποβρύχια με πυρηνική ισχύ από τη δεκαετία του 2030, φτάνει τα 368 δισεκατομμύρια δολάρια σε 30 χρόνια.

Η αγορά των Ghost Sharks ακολουθεί και την αναβάθμιση των πολεμικών πλοίων Mogami-class, κατασκευής Mitsubishi, τα οποία θα τεθούν σε υπηρεσία έως το 2030. Ο Υπουργός Βιομηχανίας Άμυνας, Πατ Κόνορι, δήλωσε: «Κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και πιο ισχυρού Ναυτικού». Τα πλοία μπορούν να εκτοξεύουν έως 128 πυραύλους, εξασφαλίζοντας στην Αυστραλία προηγμένα όπλα και συστήματα μάχης.

Εντεινόμενες εντάσεις στην Ασία-Ειρηνικό

Η σχέση με την Κίνα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τον Μάρλες να τονίζει ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει «το πιο σύνθετο και απειλητικό στρατηγικό περιβάλλον από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Τον Αύγουστο, τέσσερα κινεζικά πλοία συμμετείχαν σε κοινές ασκήσεις με ρωσικά πλοία στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, ενώ νωρίτερα φέτος, αυστραλιακά στρατεύματα παρακολουθούσαν κινεζικά πλοία που πλησίαζαν τα ύδατά τους.

Πιο πρόσφατα, ένα κινεζικό μαχητικό απελευθέρωσε φωτοβολίδες μπροστά από αυστραλιακό στρατιωτικό αεροσκάφος πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα, ενώ το Πεκίνο κατηγόρησε αυστραλιακό πλοίο ότι «προκάλεσε προβλήματα» πλέοντας στην περιοχή της Ταϊβάν. Παράλληλα, οι στρατιωτικές σχέσεις Μόσχας-Πεκίνου ενισχύονται συνεχώς, με την Κίνα να επιδεικνύει τη φιλία με τον Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα.

Ο Μάρλες υπερασπίστηκε την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων: «Όλα όσα κάνουμε έχουν στόχο την αποτροπή συγκρούσεων και την προώθηση της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας». Παράλληλα, πρόσφατα η Αυστραλία ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.