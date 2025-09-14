Πολύνεκρη τραγωδία στο Μεξικό: 15 νεκροί σε σύγκρουση αυτοκινήτου, τρέιλερ και ταξί

Τουλάχιστον 15 νεκροί από ένα δυστύχημα που έγινε χθες στη χερσόνησο Γιουκατάν, του Μεξικό σύμφωνα με τον γραμματέα της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια. Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου κι ενός ταξί.

A collision between a trailer, a car and a passenger van at kilometer 127 on the Mérida–Campeche federal… in Mérida–Campeche federal highway km 127 (Kopomá–Chocholá section)https://t.co/JbH4z29Oxf pic.twitter.com/DybG8ahaiE — Alarms.Global (@AlarmsGlobal) September 14, 2025

Από τη σύγκρουση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκλήθηκε φωτιά.

“Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη μας στις οικογένειες αυτή τη στιγμή του μεγάλου πόνου”, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνήτης του Γιουκατάν, Χοακίν Ντίαζ Μένα.

“Από την πρώτη αναφορά (για το δυστύχημα) οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας έχουν επιληφθεί παρέχοντας άμεση βοήθεια”, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

