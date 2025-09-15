Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

Μια σειρά από αρχαίες σήραγγες που ανακαλύφθηκαν στη Νότια Αμερική φαίνεται πως τελικά δεν προέρχονται από ανθρώπους. Μπορεί αυτό από μόνο του να μην προκαλεί εντύπωση, ωστόσο το γεγονός ότι έχουν ύψος περίπου 1,8 μέτρα και μήκος γύρω στα 600 μέτρα σίγουρα γεννά ερωτηματικά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας