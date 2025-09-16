Ο Άγγλος ακτιβιστής που «ξεσήκωσε» το Λονδίνο ξεσπά κατά Ερντογάν: «Είναι πονηρός σκύλος»

Ο Τόμι Ρόμπινσον, διοργανωτής των διαδηλώσεων στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δείχνει τον Ερντογάν για την ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν και τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. 

Ο Άγγλος ακτιβιστής που «ξεσήκωσε» το Λονδίνο ξεσπά κατά Ερντογάν: «Είναι πονηρός σκύλος»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετέχει σε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Τιαντζίν της Κίνας, την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ο Τόμι Ρόμπινσον, ο άνθρωπος που κατάφερε να κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανούς στο Λονδίνο ενάντια στην παράνομη μετανάστευση και να δημιουργήσει μείζον πρόβλημα στο Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στρέφει τώρα τα πυρά του κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο αποκαλεί «πονηρό σκυλί» τόσο για τον ρόλο του στην ανθρωπιστική κρίση που καταδυναστεύει το Σουδάν, όσο και για την επίπτωση αυτής στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Επικαλούμενος μια σχετικά πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων και ο ρόλος της Τουρκίας στην καταστρατήγηση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στο Νταρφούρ από το 2018, πραγματοποιεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση στον πρόεδρο της Τουρκίας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Τόμι Ρόμπινσον, εκτός από την έντονη αντι-ισλαμιστική στάση του γενικότερα, έχει στο παρελθόν επιλέξει για διακοπές την Κύπρο.

Τουρκικά όπλα βάζουν φωτιά στο Σουδάν

Η έκθεση, που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνει την εκτροπή τουρκικών οπλικών συστημάτων σε εμπόλεμες ζώνες. Πέρα από ελαφρά όπλα, καταγράφεται η χρήση drones Bayraktar TB2 και Akinci, καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτή η στρατιωτική υπεροχή, σύμφωνα με τον Τόμι Ρόμπινσον, έχει αναδιαμορφώσει το πεδίο μάχης, έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και έχει οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών.

Από το Σουδάν στα σύνορα της Ευρώπης

Η αποκάλυψη έχει άμεση σημασία και για την Ευρώπη. Ένα μεγάλο μέρος των μεταναστευτικών ρευμάτων που καταλήγουν στα σύνορα της Μεσογείου - και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα και σε χώρες της ΕΕ– προέρχονται από την κρίση στο Σουδάν. Όσο η Άγκυρα τροφοδοτεί τη σύγκρουση με όπλα, τόσο η αστάθεια στην περιοχή θα βαθαίνει, δημιουργώντας νέα κύματα μετακίνησης πληθυσμών προς τον Βορρά.

Ο Ρόμπινσον, που έχει γίνει σύμβολο της αντίστασης απέναντι στις συνέπειες της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στη Βρετανία, και που χαίρει της υποστήριξης προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ, αναδεικνύει ότι η Τουρκία δεν είναι απλώς «πύλη» μεταναστών προς την Ευρώπη, αλλά και πηγή αποσταθεροποίησης που παράγει τα ίδια τα ρεύματα μέσω της στρατιωτικής της πολιτικής.

«Πονηρός σκύλος» ο Ερντογάν

Αυτό όμως που προκαλεί την οργή του Τόμι Ρόμπινσον είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ερντογάν δεν διστάζει να εμφανίζεται ως συνομιλητής των Ευρωπαίων ηγετών, οι αποκαλύψεις του ΟΗΕ δείχνουν ότι λειτουργεί ως βασικός παράγοντας αποσταθεροποίησης στην Αφρική. Ο Ρόμπινσον το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Ένας πονηρός σκύλος που συνεχίζει να τρίβεται δίπλα στους Ευρωπαίους ηγέτες».

