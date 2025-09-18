Καναδάς: Ήταν 20 χρόνια τυφλός και ξαναβλέπει με εμφύτευμα δοντιού - Δείτε βίντεο

Για πολλούς ανθρώπους που ζουν με μόνιμη τύφλωση, οι επιλογές για την αποκατάσταση της όρασης τους είναι περιορισμένες. Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Καναδό Brent Chapman, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον Καναδά που υποβλήθηκε στην περίπλοκη χειρουργική επέμβαση της οστεο-οδοντο-κερατοπρόθεσης (osteo-odonto-keratoprosthesis -OOKP).

Η οστεο-οδοντο-κερατοπρόθεση, γνωστή και ως δόντι στο μάτι, είναι μια περίπλοκη χειρουργική επέμβαση στην οποία τοποθετείται χειρουργικά το δόντι ενός ασθενούς στο μάτι του για να λειτουργήσει ως ενός είδους φακού, επιτρέποντάς του να έχει ξανά όραση.

Η οστεο-οδοντο-κερατοπρόθεση θεωρείται έσχατη λύση και, μετά από 50 χειρουργικές μεταμοσχεύσεις και επεμβάσεις, εκεί βρέθηκε ο 34χρονος Chapman μαζί με τον οφθαλμίατρό του, τον Dr. Greg Moloney, ο οποίος τον χειρουργεί από όταν ήταν έφηβος.

Ο Brent Chapman ήταν τυφλός από όταν ήταν 13 ετών, αφού μια ασθένεια στα μάτια του κατέστρεψε τους κερατοειδείς του. Έχοντας προσπαθήσει όλες τις υπάρχουσες θεραπείες, ο Chapman και ο οφθαλμίατρος του αποφάσισαν να προσπαθήσουν την επέμβαση OOKP.

Σε αυτήν την πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση, ένα από τα δόντια του Chapman εξήχθη και τροποποιήθηκε, έτσι ώστε να είναι ικανό να συγκρατεί έναν μικρό οπτικό κύλινδρο. Έχοντας πλέον αυτό το «δόντι-φακό», ο Dr. Greg Moloney τον τοποθέτησε στην συνέχεια στο μάτι του Chapman, επιτρέποντας στον 34χρονο να μπορεί να δει ξανά.

Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση είναι τόσο σπάνια, που παρά το γεγονός ότι πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, η επέμβαση στον Chapman είναι η πρώτη που γίνεται ποτέ στον Καναδά. Σύμφωνα με τον Dr. Moloney, οι γιατροί προσφεύγουν σε αυτήν όταν όλες οι άλλες επιλογές έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει, ή όταν η αρχική βλάβη στον κερατοειδή είναι τόσο σημαντική που οι οφθαλμίατροι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτύχουν οι συμβατικές πρακτικές.

Ο λόγος που επιλέγεται το δόντι ως αντικαταστάτης ενός ματιού είναι επειδή είναι κατασκευασμένο από το σκληρότερο υλικό που παράγει ο οργανισμός.

«Το δόντι είναι μια πραγματικά ιδανική δομή για να συγκρατεί ένα στοιχείο εστίασης στη θέση του. Είναι σκληρό, άκαμπτο, αντέχει σε δυσμενείς συνθήκες και το σώμα το αποδέχεται επειδή είναι μέρος του», είπε στο CNN, ο Dr. Moloney, χειρουργός κερατοειδούς από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας. «Όταν κάνουμε αυτήν την επέμβαση είναι σαν να βλέπουμε ανθρώπους να ξανασυστήνονται στον κόσμο, είναι πολύ συγκινητικό για εμάς».

Ο Chapman συμφώνησε απόλυτα με τον οφθαλμίατρό του.

«Είναι πραγματικά απερίγραπτο να μπορείς να βλέπεις ολόκληρη την πόλη και να βλέπεις πώς υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που διασταυρώνεται», είπε ο Chapman στο CNN, κοιτάζοντας το Βανκούβερ από το γραφείο του Maloney στον 16ο όροφο.

«Όταν είσαι τυφλός ή δεν βλέπεις καλά, όλα είναι στο μυαλό σου. Κατά βάση τα σκέφτεσαι όλα ή τα φαντάζεσαι και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. (σ.σ. μετά την επέμβαση) Ο Dr. Moloney και εγώ ανταλλάξαμε βλέμματα για πρώτη φορά και ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν είχα κοιτάξει κανέναν στα μάτια εδώ και 20 χρόνια», κατέληξε.

