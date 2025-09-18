Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

Την αποκάλυψη έκανε ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, που δήλωσε στο podcast "Fame Under Fire" του BBC ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα έλθουν στην δημοσιότητα και θα είναι επιστημονικής φύσης».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν καθώς φεύγουν από τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης στη λεωφόρο Champs-Elysees, την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025. 

EPA Pool via AP
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, θα παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξουν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι, πράγματι, γυναίκα.

Αυτή η... πρωτοφανής για πολιτικά ιστορικά εξέλιξη - χαρακτηριστική των αλλαγών που έχουν επιφέρει τα «νέα μέσα» στο δημόσιο διάλογο - έρχεται καθώς οι δυο τους υποβάλλουν τα έγγραφα στο πλαίσιο αγωγής δυσφήμισης κατά της αμερικανίδας δημοσιογράφου και σχολιαστή Καντας Όουενς, η οποία ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και αργότερα έκανε κρυφά φυλομετάβαση.

Είμαστε έτοιμοι να το αποδείξουμε

Την αποκάλυψη έκανε ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, που δήλωσε στο podcast "Fame Under Fire" του BBC ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα έλθουν στην δημοσιότητα και θα είναι επιστημονικής φύσης».

Ο δικηγόρος δεν διευκρίνισε ποιες ακριβώς θα είναι αυτές οι αποδείξεις, πέρα από το ότι επιβεβαίωσε ότι αυτές περιλαμβάνουν φωτογραφίες της Μπριζίτ, 72 ετών σήμερα, όταν ήταν έγκυος στα παιδιά τους.

macron vs owens

Το γαλλικό προεδρικό ζεύγος είναι έτοιμο να αποδείξει «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, δήλωσε με έμφαση ο Κλερ. «Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να πας και να υποστείς τον εαυτό σου, να προβάλλεις αυτού του είδους τις αποδείξεις», δήλωσε για την αγωνία που έχει προκαλέσει στην πρώτη κυρία.

«Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί η ίδια με πολύ δημόσιο τρόπο. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την αλήθεια», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη.

Η θεωρία για την Πρώτη κυρία της Γαλλίας που σάρωσε το ιντερνετ

Η Όουενς έχει επανειλημμένα ισχυριστεί, ότι η Μπριζίτ Μακρόν, 7 γεννήθηκε άνδρας - φτάνοντας στο σημείο να πει στο podcast της νωρίτερα φέτος ότι «θα στοιχημάτιζε ολόκληρη την επαγγελματική μου καριέρα σε αυτό».

Η Κάντας Όουενς, με 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους στο κανάλι της στο youtube και 6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram έχει κάνει σειρά επεισοδίων με τη συγκεκριμένη θεματική και τίτλο «Becoming Brigitte».

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, που έχει διαδοθεί αρχικά ευρέως στη Γαλλία, η Μπριζίτ Μακρόν, γεννηθείσα ως Τρονιέ, δεν υπήρξε ποτέ, αλλά είναι ο αδελφός της Ζαν Μισέλ που πήρε αυτήν την ταυτότητα αφού άλλαξε φύλο. Το «σενάριο» ξεκίνησε από δύο γυναίκες, την Νατάσα Ρέι και την Αμαντίν Ρόι, εναντίον των οποίων είχε στραφεί νομικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας. Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από τη γαλλική δικαιοσύνη να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5000 στον Ζαν Μισέλ Τρονιέ, ωστόσο απαλλάχθηκαν σε δεύτερο βαθμό τη 10η Ιουλίου.

Η Όουενς αναπαρήγαγε την συγκεκριμένη θεωρία από το δικό της κανάλι διασπειροντάς την στον αγγλόφωνο κόσμο.

Ακολούθησε σειρά εξωδίκων της οικογένειας Μακρόν κατά της Όουενς και στη συνέχεια, στις 23 Ιουλίου, μήνυση κατά της Όουενς και της εταιρείας της για πολυάριθμες κατηγορίες δυσφήμισης και ψευδούς προβολής.

Η αγωγή κατατέθηκε στο πολιτειακό δικαστήριο του Ντελαγουερ, και σε αυτή η Όουενς κατηγορείται ότι ισχυριζόταν δημοσίως, από τον Μάρτιο του 2024, ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν ήταν ένας βιολογικός άνδρας με το όνομα Ζαν Μισέλ Τρονιο. Σε αυτή τονίζεται ακόμη ότι η Όουενς «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της υπέρ της τοποθέτησης στο βήμα γνωστών θεωρητικών συνωμοσίας και αποδεδειγμένων συκοφαντών».

Οι Μακρόν ισχυρίζονται ότι το ζευγάρι έχει υποστεί "σημαντική οικονομική ζημία", όπως η απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτή η θεωρία έχει διαδοθεί τόσο πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες που έπρεπε να αντιδράσουμε", δήλωσε ο Μακρόν στα γαλλικά.

Παρέμβαση Τραμπ

Σε συνέντευξή της στον Τάκερ Κάρλσον που δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2025, η Όουενς δήλωσε ότι είχε λάβει τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον προηγούμενο Φεβρουάριο και ότι της είχε ζητήσει να σταματήσει να μιλάει για το θέμα. Η ίδια πάντως ενώ αρχικά είχε πει δημοσίως ότι θα ήθελε να αντιμετωπίσει τους Μακρόν στο δικαστήριο, έχει ήδη κινηθεί νομικά για την απόρριψη της αγωγής από το δικαστήριο.

