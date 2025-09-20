Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd

Η αποσυντεθειμένη σορός της κοπέλας βρέθηκε στο όχημα του D4vd σε μάντρα αυτοκινήτων στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν κάποιος παρατήρησε μια δυσάρεστη οσμή να προέρχεται από το αυτοκίνητο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μυστήριο γύρω από την υπόθεση ενός κοριτσιού, του οποίου η αποσυντεθειμένη σορός βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που είναι καταχωρημένο στο όνομα του τραγουδιστή D4vd, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα του Λος Άντζελες.

Την Τετάρτη (17/9), οι Αρχές ταυτοποίησαν το κορίτσι ως την 15χρονη Celeste Rivas, κάτοικο του Inland Empire -περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια, η οποία αγνοούνταν από τον Απρίλιο του 2024. Η αιτία θανάτου της 15χρονης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο θάνατός της θεωρείται ανθρωποκτονία, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times.

Το μεγάλο ερώτημα πολλών είναι ποια σχέση — αν υπήρχε — είχε ο τραγουδιστής με το κορίτσι.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ερευνητές του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες εξετάζουν φωτογραφίες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για τις κινήσεις της Rivas κατά την περίοδο πριν από το θάνατό της. Συγκεκριμένα, εξετάζουν τους δεσμούς της με τον τραγουδιστή. Δεν υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή, ενώ οι Αρχές αναφέρουν ότι ο D4vd συνεργάζεται οικειοθελώς μαζί τους.

Αυτοκίνητο - Πτώμα - d4vd

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε η 15χρονη Celeste Rivas

Πώς ανακαλύφθηκε η σορός της 15χρονης

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η αποσυντεθειμένη σορός της κοπέλας βρέθηκε στο όχημα του D4vd σε μάντρα αυτοκινήτων στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν κάποιος παρατήρησε μια δυσάρεστη οσμή να προέρχεται από το αυτοκίνητο.

Πηγές των Αρχών, που είναι εξοικειωμένες με την έρευνα, δήλωσαν στους Los Angeles Times, ότι το όχημα είχε εγκαταλειφθεί στο Χόλιγουντ Χιλς πέντε ημέρες πριν μεταφερθεί στη μάντρα, ενώ η σορός της 15χρονης βρέθηκε μέσα σε μια τσάντα.

Celeste Rivas

Η 15χρονη Celeste Rivas

Ποια ήταν η 15χρονη κοπέλα

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες διαπίστωσε ότι η σορός ανήκε στην 15χρονη Celeste Rivas, η οποία αγνοούνταν από τις 5 Απριλίου 2024.

Ο ίδιος είπε ότι η Rivas είχε ένα τατουάζ στο δεξί δείκτη του χεριού της που έγραφε «Shhh...», ενώ πρόσφατες φωτογραφίες του D4vd φαίνεται να δείχνουν τον τραγουδιστή να έχει το ίδιο τατουάζ στο ίδιο σημείο του σώματος του.

Μια γυναίκα που φαίνεται να είναι η μητέρα της 15χρονης, την έχει αναγνωρίσει ως την κόρη της.

«Η 15χρονη βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε ένα όχημα», αναφέρει μια δήλωση του γραφείου του ιατροδικαστή. «Φαίνεται ότι ήταν νεκρή για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν βρεθεί μέσα στο όχημα».

Ακυρώσεις συναυλιών

Οι δύο τελευταίες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας του τραγουδιστή D4vd και πολλές στάσεις της επερχόμενης ευρωπαϊκής περιοδείας του φαίνεται να έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν γίνεται πλέον πώληση εισιτηρίων.

Ο τραγουδιστής είχε επίσης προγραμματίσει μια εμφάνιση στο Grammy Museum στο Λος Άντζελες την Τετάρτη. Η εκδήλωση, η οποία είχε γίνει sold out πριν από λίγες ημέρες, έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του χώρου.

Ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Χιούστον, ξεκίνησε το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του στις αρχές Αυγούστου και είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην Ευρώπη στις αρχές Οκτωβρίου. Τουλάχιστον εννέα από τις ευρωπαϊκές ημερομηνίες της περιοδείας έχουν επίσης ακυρωθεί.

Ορισμένες ημερομηνίες στη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πολωνία — και λίγες συναυλίες που είχε προγραμματίσει για την Αυστραλία τον Δεκέμβριο — είναι ακόμα διαθέσιμες για αγορά.

Ο D4vd είναι δημοφιλής μεταξύ της Gen Z, συνδυάζοντας indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με το τραγούδι «Romantic Homicide», το οποίο έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Hot Rock & Alternative Songs.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το πεντάχρονο αγοράκι που είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα – Τον είχε αρπάξει η μητέρα του

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων μετά από καβγά δύο τροφίμων

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «κόλλησε» η έκδοση νέων πινακίδων στα ΙΧ: Σε αναμονή χιλιάδες οχήματα – Το πρόβλημα με τον τσίγκο

10:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή επισκέφθηκε την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd - Οι υποψίες από το τατουάζ

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

10:05ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ινδίας στο Αιγαίο Πέλαγος – Εντυπωσιακές εικόνες

10:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Ελίνα Τζένγκο συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού – Οι μεταδόσεις

09:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Humanity Greece υιοθετεί 192 μαθητές ακριτικών νησιών δίνοντας ζωή στα μικρά σχολεία της χώρας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

09:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιαπωνία: Καθαριστήριο με «avatar» των εργαζομένων και βιντεοπαιχνίδι όσο δουλεύουν

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Δρομολόγια πλοίων: Εκτελούνται κανονικά μετά το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Καίει ακόμη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι: Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς – Βίντεο

09:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» επισκέφθηκε σχολείο στο Σίδνεϊ, τραγούδησαν τον «πράσινο» ύμνο τα παιδιά

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Άγνωστος έκλεψε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στην Πατησίων μέρα-μεσημέρι

09:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μία κορυφαία προσφορά* γνωριμίας από τη Novibet!

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» με φόρους στους… ξεχασιάρηδες: Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024 – 2025

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Το παράθυρο για τα F-35, η αντίδραση της Αθήνας και οι συγκυρίες

08:40WHAT THE FACT

Απονεμήθηκαν τα «Αστεία Νόμπελ»: Θα γλιτώσουν οι αγελάδες από τις μύγες αν τις βάφουμε σαν ζέβρες;

08:38ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια «επιτυχία»: Μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από χρόνιες ασθένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Άγνωστος έκλεψε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στην Πατησίων μέρα-μεσημέρι

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες ιατρικές μάσκες!

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

07:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στοίχημα της 8ης Οκτωβρίου για τη Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά - Καραμανλή - Οι κινήσεις Μητσοτάκη

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Το παράθυρο για τα F-35, η αντίδραση της Αθήνας και οι συγκυρίες

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί μας αρέσει το αλκοόλ: Οι χιμπατζήδες έχουν την απάντηση - Και πίνουν μια μπύρα την ημέρα

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

08:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ