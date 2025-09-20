Μυστήριο με τον θάνατο ανήλικης - Πώς ενεπλάκη το όνομα του γνωστού τραγουδιστή D4vd

Το μυστήριο γύρω από την υπόθεση ενός κοριτσιού, του οποίου η αποσυντεθειμένη σορός βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο που είναι καταχωρημένο στο όνομα του τραγουδιστή D4vd, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα του Λος Άντζελες.

Την Τετάρτη (17/9), οι Αρχές ταυτοποίησαν το κορίτσι ως την 15χρονη Celeste Rivas, κάτοικο του Inland Empire -περιοχή της Νότιας Καλιφόρνια, η οποία αγνοούνταν από τον Απρίλιο του 2024. Η αιτία θανάτου της 15χρονης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο θάνατός της θεωρείται ανθρωποκτονία, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times.

Το μεγάλο ερώτημα πολλών είναι ποια σχέση — αν υπήρχε — είχε ο τραγουδιστής με το κορίτσι.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ερευνητές του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες εξετάζουν φωτογραφίες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για τις κινήσεις της Rivas κατά την περίοδο πριν από το θάνατό της. Συγκεκριμένα, εξετάζουν τους δεσμούς της με τον τραγουδιστή. Δεν υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή, ενώ οι Αρχές αναφέρουν ότι ο D4vd συνεργάζεται οικειοθελώς μαζί τους.

Το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε η 15χρονη Celeste Rivas

Πώς ανακαλύφθηκε η σορός της 15χρονης

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η αποσυντεθειμένη σορός της κοπέλας βρέθηκε στο όχημα του D4vd σε μάντρα αυτοκινήτων στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν κάποιος παρατήρησε μια δυσάρεστη οσμή να προέρχεται από το αυτοκίνητο.

Πηγές των Αρχών, που είναι εξοικειωμένες με την έρευνα, δήλωσαν στους Los Angeles Times, ότι το όχημα είχε εγκαταλειφθεί στο Χόλιγουντ Χιλς πέντε ημέρες πριν μεταφερθεί στη μάντρα, ενώ η σορός της 15χρονης βρέθηκε μέσα σε μια τσάντα.

Η 15χρονη Celeste Rivas

Ποια ήταν η 15χρονη κοπέλα

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες διαπίστωσε ότι η σορός ανήκε στην 15χρονη Celeste Rivas, η οποία αγνοούνταν από τις 5 Απριλίου 2024.

Ο ίδιος είπε ότι η Rivas είχε ένα τατουάζ στο δεξί δείκτη του χεριού της που έγραφε «Shhh...», ενώ πρόσφατες φωτογραφίες του D4vd φαίνεται να δείχνουν τον τραγουδιστή να έχει το ίδιο τατουάζ στο ίδιο σημείο του σώματος του.

#EXCLUSIVE ? Singer D4vd has a tattoo that matches one found on the body of the 15-year-old girl discovered in his Tesla...https://t.co/tFRz9OUZ2K pic.twitter.com/Wwyor4IXmU — TMZ (@TMZ) September 17, 2025

Μια γυναίκα που φαίνεται να είναι η μητέρα της 15χρονης, την έχει αναγνωρίσει ως την κόρη της.

«Η 15χρονη βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε ένα όχημα», αναφέρει μια δήλωση του γραφείου του ιατροδικαστή. «Φαίνεται ότι ήταν νεκρή για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν βρεθεί μέσα στο όχημα».

Ακυρώσεις συναυλιών

Οι δύο τελευταίες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας του τραγουδιστή D4vd και πολλές στάσεις της επερχόμενης ευρωπαϊκής περιοδείας του φαίνεται να έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν γίνεται πλέον πώληση εισιτηρίων.

Ο τραγουδιστής είχε επίσης προγραμματίσει μια εμφάνιση στο Grammy Museum στο Λος Άντζελες την Τετάρτη. Η εκδήλωση, η οποία είχε γίνει sold out πριν από λίγες ημέρες, έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του χώρου.

Ο τραγουδιστής, γεννημένος στο Χιούστον, ξεκίνησε το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του στις αρχές Αυγούστου και είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην Ευρώπη στις αρχές Οκτωβρίου. Τουλάχιστον εννέα από τις ευρωπαϊκές ημερομηνίες της περιοδείας έχουν επίσης ακυρωθεί.

Ορισμένες ημερομηνίες στη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πολωνία — και λίγες συναυλίες που είχε προγραμματίσει για την Αυστραλία τον Δεκέμβριο — είναι ακόμα διαθέσιμες για αγορά.

Ο D4vd είναι δημοφιλής μεταξύ της Gen Z, συνδυάζοντας indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με το τραγούδι «Romantic Homicide», το οποίο έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Hot Rock & Alternative Songs.