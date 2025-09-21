Υεμένη: Η πιο θανατηφόρα επίθεση κατά δημοσιογράφων τα τελευταία 16 χρόνια

Φρουροί τιμής της Υεμένης μεταφέρουν τα φέρετρα 31 τοπικών δημοσιογράφων που φέρονται να σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την περασμένη εβδομάδα, έξω από το τζαμί Shaab κατά τη διάρκεια της κηδείας τους στη Σαναά, Υεμένη, την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Τριανταένα δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινή επίθεση εναντίον συγκροτήματος εφημερίδων στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Χούθι, συνολικά 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 131. Οι νεκροί εργάζονταν κυρίως στις εφημερίδες «26 Σεπτεμβρίου» και «Υεμένη», οι οποίες συνδέονται με τους αντάρτες Χούθι.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που δημοσιογράφοι ολοκλήρωναν την εβδομαδιαία έντυπη έκδοση, γεγονός που αύξησε δραματικά τον αριθμό των θυμάτων. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) χαρακτήρισε το χτύπημα ως τη φονικότερη επίθεση εναντίον δημοσιογράφων τα τελευταία 16 χρόνια, μετά τη σφαγή στο Μαγκιντανάο των Φιλιππίνων το 2009.

Αντιδράσεις και καταγγελίες

Ο αρχισυντάκτης της «26 Σεπτεμβρίου», Νασέρ αλ Καντρί, μίλησε για «βίαιη και αδικαιολόγητη επίθεση» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πάρει θέση. «Οι δημοσιογράφοι οπλίζονται μόνο με τα στυλό και τα λόγια τους», υπογράμμισε. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις χωρίς προηγούμενο στη Σαναά από το 2015, ενώ αναφέρθηκε ότι οκτώ πύραυλοι κατέστρεψαν πλήρως τις εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι επλήγησαν «στρατιωτικοί στόχοι», μεταξύ των οποίων το τμήμα δημοσίων σχέσεων των Χούθι, που –σύμφωνα με το Τελ Αβίβ– διαδίδει «ψυχολογικό τρόμο». Οι Χούθι από την πλευρά τους δήλωσαν ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπολύουν κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος στο στόχαστρο

Η επίθεση στη Σαναά δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και του CPJ, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 247 δημοσιογράφους στη Γάζα, 6 στον Λίβανο, 3 στο Ιράν και 31 στην Υεμένη. Στη Γάζα, βομβαρδισμοί σε γραφεία μέσων ενημέρωσης και νοσοκομεία έχουν κοστίσει τη ζωή δεκάδων δημοσιογράφων, με το Ισραήλ να ισχυρίζεται συχνά ότι τα θύματα ήταν μέλη ένοπλων οργανώσεων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται αποδείξεις.

Η περιφερειακή διευθύντρια του CPJ, Σάρα Κουντά, δήλωσε: «Το Ισραήλ έχει αναδειχθεί σε περιφερειακό δολοφόνο δημοσιογράφων. Οι επιθέσεις στη Σαναά αποτελούν μια νέα κλιμάκωση και μια προειδοποίηση ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές».

Διπλό τίμημα για τους Υεμενίτες δημοσιογράφους

Πέρα από τις ισραηλινές επιδρομές, οι δημοσιογράφοι της Υεμένης βρίσκονται αντιμέτωποι και με την καταστολή των Χούθι. Απαγορεύσεις δημοσίευσης, αυστηρή λογοκρισία και ανάγκη προηγούμενης άδειας για ρεπορτάζ αποτελούν καθημερινότητα. Όπως δήλωσε ο Γιουσέφ Χαζέμπ, επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Δημοσιογράφων της Υεμένης (SADA), «οι δημοσιογράφοι πληρώνουν διπλό τίμημα: πρώτα από τις ισραηλινές επιθέσεις και έπειτα από την καταστολή των τοπικών αρχών».

Η Υεμένη παραμένει εδώ και χρόνια μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για τον Τύπο, με αυθαίρετες συλλήψεις, εξαφανίσεις και διώξεις χωρίς καμία λογοδοσία. Ο φόβος τώρα είναι ότι η ατιμωρησία θα συνεχιστεί, ενθαρρύνοντας περαιτέρω παραβιάσεις και καθιστώντας ακόμη πιο επισφαλή την εργασία των δημοσιογράφων στην περιοχή.

