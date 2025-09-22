Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Είναι φίδια που πρέπει να τους κοπούν τα κεφάλια

Υποστηρίζοντας ότι η Χεζμπολάχ έχει ανασυνταχθεί, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι μόνο μιλάει και δεν λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Μπαράκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα αναλάβει καμία στρατιωτική δράση κατά της Χεζμπολάχ, λέγοντας: «Δεν θα αναλάβουμε δράση κατά της Χεζμπολάχ ούτε μέσω των δικών μας δυνάμεων ούτε μέσω της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

Ο Μπαράκ τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από πέντε σημεία στο νότιο Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ είναι εχθρός μας, το Ιράν είναι εχθρός μας. Πρέπει να κόψουμε τα κεφάλια αυτών των φιδιών και να αποτρέψουμε τη χρηματοδότησή τους», δήλωσε ο Μπαράκ.

Προέτρεψε τη λιβανέζικη κυβέρνηση να επιδείξει σαφή βούληση να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και προσέθεσε: «Το μόνο που έχει κάνει ο Λίβανος είναι λόγια, δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη δράση».

Ο Αμερικανός διπλωμάτης εκτιμά πως η Χεζμπολάχ δυναμώνει στρατιωτικά και οικονομικά, ενώ ισχυρίστηκε ότι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια σε ξένους πόρους μεταφέρονται στην οργάνωση μηνιαίως.