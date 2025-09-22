Κόλιν Φάρελ: Αυτή είναι η πιο δύσκολη κινηματογραφική σκηνή που γύρισε στην καριέρα του

Ο Κόλιν Φάρελ αναπολεί την πιο απαιτητική στιγμή που είχε ως ηθοποιός.

Σε πρόσφατη συζήτηση με τη συμπρωταγωνίστριά του Μάργκοτ Ρόμπι για το Collider, οι πρωταγωνιστές της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» μίλησαν για τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας τους.

«Η πιο δύσκολη σκηνή στην οποία έχω συμμετάσχει ήταν μια σκηνή μάχης που γυρίστηκε για τον "Αλέξανδρο" στην έρημο του Μαρόκου πριν πολλά χρόνια. Ήμασταν τέσσερις εβδομάδες να γυρίζουμε τη Μάχη της Γαυγαμήλης, και έτσι για τέσσερις εβδομάδες πηγαίναμε εκεί κάθε μέρα», θυμήθηκε ο 49χρονος ηθοποιός.

Όταν η Ρόμπι τον ρώτησε αν ήταν η σκηνή με τους ελέφαντες, ο Φάρελ είπε: «Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο πράγμα. Ας πούμε το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω πάρει μέρος».

«Έλεγαν ‘action’ και υπήρχαν οκτώ ελέφαντες, 200 άλογα και 800 κομπάρσοι, 800 άνδρες που κινούνταν. Οκτώ ελέφαντες, 200 άλογα και 800 άνδρες ξεκινούσαν το γύρισμα.», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Colin Farrell Says It's a 'Miracle' 'Nobody Died' Filming 'Alexander' War Scene with 8 Elephants, 200 Horses and 800 Men https://t.co/GUPstka3CI — People (@people) September 22, 2025

«Ένας τύπος έσπασε το πόδι του πάνω στο άλογο. Αυτό ήταν όλο. Κανείς δεν πέθανε. Ήταν ένα θαύμα. Τώρα δεν θα το έκαναν», κατέληξε.

Στην τελετή των «Χρυσών Σφαιρών» μετά την κυκλοφορία της ταινίας το 2004, ο Φάρελ επαίνεσε τον σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν για το πώς κινητοποίησε τους ανθρώπους, κυριολεκτικά και σωματικά, σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Ο Όλιβερ είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης και ένας απίστευτος άνθρωπος. Είναι κάποιος που πάσχει από ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο κοινό στη σημερινή κοινωνία, ειδικά σε ανθρώπους τόσο τυχερούς, πλούσιους και επιτυχημένους όσο είναι αυτός. Πάσχει από καθαρή ειλικρίνεια και απόλυτη ακεραιότητα», είπε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Αλέξανδρος».

Ο Κόλιν Φάρελ ως «Αλέξανδρος» στην ομώνυμη ταινία του 2004

«Η δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν ένα ταξίδι ανακάλυψης για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και ίσως ιδιαίτερα του Όλιβερ. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν ο ηγέτης μας, και ο Όλιβερ ηγήθηκε με το παράδειγμα, όπως ο Αλέξανδρος· ώθησε το συνεργείο και το καστ πάρα πολύ, και δεν ώθησε κανέναν περισσότερο από εμένα, εκτός ίσως από τον εαυτό του. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο, είναι ένας απίστευτος ηγέτης· είναι ένας σκηνοθέτης που απαιτεί να δίνεις όσο δίνει κι εκείνος», κατέληξε ο ηθοποιός.

