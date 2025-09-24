Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

Δυσανάλογη του κινδύνου η αύξηση της ταχύτητας του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο

Newsbomb

Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί ότι η αύξηση ταχύτητας από 120 σε 140 χλμ./ώρα... εξοικονομεί μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, αυξάνοντας όμως δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή επιβολής προστίμου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzeta.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ από εκδήλωση του ΟΗΕ - «Δικαίωμα στον φιλτραρισμένο αέρα»

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD παίρνει το στέμμα από την Bugatti!

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

10:45ΚΟΣΜΟΣ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η Continental ελαστικά δίπλα στον Oργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ

10:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:37LIFESTYLE

Το «Porto Leone» πήρε τα κλειδιά της βραδινής ζώνης – Τι έγινε με «Γη της ελιάς» και «Grand Hotel»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από φονικές πλημμύρες στην Καλκούτα

10:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 50χρονος

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Άγαλμα του Τραμπ χέρι-χέρι με τον Έπσταϊν εμφανίστηκε μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ - Εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός – Στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά σε συμφωνία αποκλιμάκωσης η Δαμασκός και το Τελ Αβίβ - «Φοβόμαστε το Ισραήλ» δήλωσε ο αλ Σάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές – Εντείνονται οι έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός – Στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Τραμπ είχε δίκιο: Στις ελληνικές φυλακές το 52% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί!

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ