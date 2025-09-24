Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί ότι η αύξηση ταχύτητας από 120 σε 140 χλμ./ώρα... εξοικονομεί μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, αυξάνοντας όμως δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος ή επιβολής προστίμου.

