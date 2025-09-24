Ταϊλάνδη: Τρύπα βάθους 50 μέτρων «κατάπιε» δρόμο στη Μπανγκόκ

Μια μεγάλη τρύπα βάθους περίπου 50 μέτρων δημιουργήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης μπροστά από το νοσοκομείο Vajira, στην παλιά πόλη της Μπανγκόκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναστατώνοντας τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Το περιστατικό συνδέεται άμεσα με την κατασκευή ενός νέου σταθμού του μετρό στην περιοχή.

Η τρύπα, διαστάσεων περίπου 30x30 μέτρων, άνοιξε ξαφνικά μπροστά από το δημόσιο νοσοκομείο Vajira γύρω στις 7 το πρωί τοπική ώρα. Η κατάρρευση προκάλεσε τη θραύση σωλήνων νερού, που ξέσπασαν σε ισχυρούς χείμαρρους, ενώ ηλεκτρικοί στύλοι και καλώδια ηλεκτροδότησης κατέρρευσαν, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στο κλείσιμο των δρόμων γύρω από το νοσοκομείο και στην εκκένωση των γύρω κατοικιών για λόγους ασφαλείας.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt, που επισκέφθηκε το σημείο, εξήγησε ότι η καθίζηση προέκυψε πάνω από τη διασταύρωση του υπόγειου τούνελ της διπλής γραμμής του μετρό και του υπό κατασκευή νέου σταθμού. Όπως ανέφερε, το έδαφος υποχώρησε μέσα στο τούνελ, προκαλώντας την κατάρρευσή του σωλήνα, που επιδείνωσε την κατάσταση λόγω της διαρροής νερού.

«Το τούνελ κατέρρευσε εξαιτίας της καθίζησης, ενώ το νερό από τον σπασμένο σωλήνα δυσχέρανε τις προσπάθειες αντιμετώπισης», δήλωσε ο Sittipunt, προσθέτοντας πως εξετάζονται οι ζημιές και εκτιμάται ότι το νοσοκομείο δεν έχει υποστεί άμεση απειλή. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της καταβόθρας για να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση.