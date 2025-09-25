Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ»

Ταυτοποιήθηκε μέσω μίας διεθνούς αστυνομικής εκστρατείας.μία 31χρονη γυναίκα που είχε βρεθεί νεκρή πριν από 20 και πλέον χρόνια στην Ισπανία

Newsbomb

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα, της οποίας το πτώμα ανακαλύφθηκε στην Ισπανία πριν από 20 και πλέον χρόνια, ταυτοποιήθηκε σήμερα, χάρη σε μία διεθνή αστυνομική εκστρατεία. Η 31χρονη Ρωσίδα Λιουντμίλα Ζάβαντα είναι το τρίτο άτομο που ταυτοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας Operation Identify Me, η οποία ξεκίνησε από την αστυνομία το 2023 σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα ονόματα γυναικών που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν υπό ύποπτες ή ανεξήγητες συνθήκες στην Ευρώπη.

Η επιχείρηση Identify Me ξεκίνησε στις 10 Μαΐου του 2023 από την Ιντερπόλ για τις λεγόμενες «cold cases» σε όλη τη Δυτική Ευρώπη με στόχο τον εντοπισμό αγνώστων γυναικών που βρέθηκαν νεκρές στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία μεταξύ 1976 και 2019.

p.jpg

Η «γυναίκα με τα ροζ» που ταυτοποιήθηκε από την Ιντερπόλ

Η πρώτη περίπτωση ήταν μια Βρετανίδα που δολοφονήθηκε στο Βέλγιο, της οποίας η οικογένεια την αναγνώρισε αφού είδε μια φωτογραφία του τατουάζ της σε ένα ρεπορτάζ του BBC News. Ο Βαλντέσι Ουρκίθα, γενικός γραμματέας της Interpol, τόνισε πως η νέα ταυτοποίηση δίνει «ελπίδες στις οικογένειες και τους φίλους των αγνοουμένων» και παρέχει «νέα στοιχεία» για τις αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες «Μετά από 20 χρόνια, μια γυναίκα που ήταν άγνωστη, ξαναβρίσκει το όνομά της», πρόσθεσε.

Η υπόθεση της Λιουντμίλα Ζάβαντα

Το πτώμα της Λιουντμίλα είχε βρεθεί τον Ιούλιο του 2005 σε ένα δρόμο στη Βαρκελώνη. Οι αρχές την αποκαλούσαν «γυναίκα με το ροζ» λόγω του ροζ ρουχισμού που φορούσε, καθώς βρέθηκε με ροζ φλοράλ μπλούζα, ροζ παντελόνι και ροζ παπούτσια. Η αστυνομία χαρακτήρισε τα αίτια θανάτου της «ύποπτα», καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι το σώμα είχε μετακινηθεί στις 12 ώρες πριν από την ανακάλυψή του.

Παρά τις έρευνες, δεν είχε ταυτοποιηθεί μέχρι πέρυσι, οπότε η υπόθεση προστέθηκε στη βάση του Operation Identify Me. Για πρώτη φορά, η Interpol δημοσιοποίησε «μαύρες ανακοινώσεις» ζητώντας πληροφορίες για αγνώστους νεκρούς και μοιράστηκε δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, με αστυνομικές υπηρεσίες παγκοσμίως. Φέτος, η τουρκική αστυνομία εντόπισε τα αποτυπώματα σε εθνική βάση δεδομένων και αποκάλυψε την ταυτότητα της Ζάβαντα, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η σχέση DNA με στενό συγγενή της στη Ρωσία.

Συνεχιζόμενες έρευνες και ευρύτερο πλαίσιο

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της συνεχίζονται. Η πρώτη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε μέσω της εκστρατείας ήταν η 31χρονη Ρίτα Ρόμπερτς από την Ουαλία, η οποία δολοφονήθηκε στο Βέλγιο το 1992. Επιπλέον, φέτος ταυτοποιήθηκε και η 33χρονη Αϊνόχα Ιζάγα Ιμπιέτα Λίμα από την Παραγουάη, που βρέθηκε νεκρή σε ορνιθοτροφείο στην Ισπανία, με τις συνθήκες θανάτου της να παραμένουν ανεξήγητες.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν άλλες 44 γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οι περισσότερες θεωρούνται θύματα δολοφονίας και έχουν ηλικία μεταξύ 15 και 30 ετών. Η αυξημένη παγκόσμια μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων δυσχεραίνουν την αναγνώριση των σορών πέρα από τις χώρες καταγωγής τους.

Εκπρόσωπος της Interpol ανέφερε στο BBC ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη βία με βάση το φύλο, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική κακοποίηση και το trafficking, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ταυτοποίηση και την απονομή δικαιοσύνης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Για «τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του καταγγέλλει τον ΟΗΕ ο Τραμπ για τις κυλιόμενες, τον προτζέκτορα και τον ήχο: «Εγώ και η Μελάνια θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

13:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Rolling Stones: Ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ» - Οι 44 «cold cases» που ερευνά η Interpol στην Ευρώπη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων στον ΟΗΕ - Έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της χώρας ο Μητσοτάκης»

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε και εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

13:24LIFESTYLE

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό (video)

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ