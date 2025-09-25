Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ»

Μια γυναίκα, της οποίας το πτώμα ανακαλύφθηκε στην Ισπανία πριν από 20 και πλέον χρόνια, ταυτοποιήθηκε σήμερα, χάρη σε μία διεθνή αστυνομική εκστρατεία. Η 31χρονη Ρωσίδα Λιουντμίλα Ζάβαντα είναι το τρίτο άτομο που ταυτοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας Operation Identify Me, η οποία ξεκίνησε από την αστυνομία το 2023 σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα ονόματα γυναικών που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν υπό ύποπτες ή ανεξήγητες συνθήκες στην Ευρώπη.

Η επιχείρηση Identify Me ξεκίνησε στις 10 Μαΐου του 2023 από την Ιντερπόλ για τις λεγόμενες «cold cases» σε όλη τη Δυτική Ευρώπη με στόχο τον εντοπισμό αγνώστων γυναικών που βρέθηκαν νεκρές στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία μεταξύ 1976 και 2019.

Η «γυναίκα με τα ροζ» που ταυτοποιήθηκε από την Ιντερπόλ

Η πρώτη περίπτωση ήταν μια Βρετανίδα που δολοφονήθηκε στο Βέλγιο, της οποίας η οικογένεια την αναγνώρισε αφού είδε μια φωτογραφία του τατουάζ της σε ένα ρεπορτάζ του BBC News. Ο Βαλντέσι Ουρκίθα, γενικός γραμματέας της Interpol, τόνισε πως η νέα ταυτοποίηση δίνει «ελπίδες στις οικογένειες και τους φίλους των αγνοουμένων» και παρέχει «νέα στοιχεία» για τις αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες «Μετά από 20 χρόνια, μια γυναίκα που ήταν άγνωστη, ξαναβρίσκει το όνομά της», πρόσθεσε.

Η υπόθεση της Λιουντμίλα Ζάβαντα

Το πτώμα της Λιουντμίλα είχε βρεθεί τον Ιούλιο του 2005 σε ένα δρόμο στη Βαρκελώνη. Οι αρχές την αποκαλούσαν «γυναίκα με το ροζ» λόγω του ροζ ρουχισμού που φορούσε, καθώς βρέθηκε με ροζ φλοράλ μπλούζα, ροζ παντελόνι και ροζ παπούτσια. Η αστυνομία χαρακτήρισε τα αίτια θανάτου της «ύποπτα», καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι το σώμα είχε μετακινηθεί στις 12 ώρες πριν από την ανακάλυψή του.

Παρά τις έρευνες, δεν είχε ταυτοποιηθεί μέχρι πέρυσι, οπότε η υπόθεση προστέθηκε στη βάση του Operation Identify Me. Για πρώτη φορά, η Interpol δημοσιοποίησε «μαύρες ανακοινώσεις» ζητώντας πληροφορίες για αγνώστους νεκρούς και μοιράστηκε δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, με αστυνομικές υπηρεσίες παγκοσμίως. Φέτος, η τουρκική αστυνομία εντόπισε τα αποτυπώματα σε εθνική βάση δεδομένων και αποκάλυψε την ταυτότητα της Ζάβαντα, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η σχέση DNA με στενό συγγενή της στη Ρωσία.

Συνεχιζόμενες έρευνες και ευρύτερο πλαίσιο

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της συνεχίζονται. Η πρώτη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε μέσω της εκστρατείας ήταν η 31χρονη Ρίτα Ρόμπερτς από την Ουαλία, η οποία δολοφονήθηκε στο Βέλγιο το 1992. Επιπλέον, φέτος ταυτοποιήθηκε και η 33χρονη Αϊνόχα Ιζάγα Ιμπιέτα Λίμα από την Παραγουάη, που βρέθηκε νεκρή σε ορνιθοτροφείο στην Ισπανία, με τις συνθήκες θανάτου της να παραμένουν ανεξήγητες.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν άλλες 44 γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οι περισσότερες θεωρούνται θύματα δολοφονίας και έχουν ηλικία μεταξύ 15 και 30 ετών. Η αυξημένη παγκόσμια μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων δυσχεραίνουν την αναγνώριση των σορών πέρα από τις χώρες καταγωγής τους.

Εκπρόσωπος της Interpol ανέφερε στο BBC ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη βία με βάση το φύλο, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική κακοποίηση και το trafficking, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ταυτοποίηση και την απονομή δικαιοσύνης.