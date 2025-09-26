«Λάθος» τουρκικού δικαστηρίου αποκαλύπτει πώς η Άγκυρα και η MIT εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό

Το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ξεκινά έρευνα που θα μπορούσε να αποκαλύψει τη συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών της γειτονικής χώρας στη διακίνηση μεταναστών προς την Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nordicmonitor, Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας άνοιξε κατά λάθος ένα νομικό δρόμο που θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν η Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) έπαιξε ρόλο στην «εργαλειοποίηση» της μετανάστευσης κατά της Κύπρου, μια κατηγορία που εκφράζεται εδώ και καιρό από τη Λευκωσία, αλλά και πολλάκις από την Αθήνα.

Σε απόφαση που εκδόθηκε τον Μάιο, το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε εν μέρει τις ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν για ένα θανατηφόρο ταξίδι λαθραίας μεταφοράς μεταναστών στην ανατολική Μεσόγειο το 2018, ενώ παρέπεμψε βασικά στοιχεία της υπόθεσης στο δικαστήριο πρώτης βαθμίδας.

Η αναπομπή διατάζει την διεξαγωγή λεπτομερέστερης έρευνας για το αν οι δολοφονίες και η λαθραία μεταφορά πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανωμένου εγκληματικού δικτύου, μια πτυχή που, σύμφωνα με τους δικαστές, οι ανακριτές και το κατώτερο δικαστήριο δεν είχαν διερευνήσει επαρκώς.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε με ένα περιστατικό που συνέβη στις 18 Ιουλίου 2018, όταν μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής έλαβαν σήμα κινδύνου για ένα σκάφος μεταναστών που μετέφερε περίπου 150 άτομα και πήρε νερά περίπου 30 χιλιόμετρα ανοικτά του ψευδοκράτους. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι λαθρέμποροι είχαν στρατολογήσει κυρίως Σύρους υπηκόους που επιθυμούσαν να περάσουν στη νότια πλευρά του νησιού, χρεώνοντας 2.000-2.500 δολάρια ανά άτομο.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με οχήματα σε μια απομακρυσμένη παράκτια τοποθεσία κοντά σε μια σήραγγα στην Μερσίνη της νότιας Τουρκίας και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα σκάφος που αργότερα βυθίστηκε στην ανοιχτή θάλασσα. Δεκαεννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες (η μία έγκυος 28 εβδομάδων), ενώ 102 μετανάστες διασώθηκαν. Η υπόθεση εκδικάστηκε από το 1ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Σιλίφκε.

Στις 17 Νοεμβρίου 2022, το δικαστήριο της Σιλίφκε εξέδωσε αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις για κατηγορίες που περιλάμβαναν λαθραία διακίνηση μεταναστών και, σε μία περίπτωση, φόνο. Σε έφεση, το Ανώτατο Εφετείο επικύρωσε αρκετές από αυτές τις καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά ακύρωσε άλλες, διαπιστώνοντας ότι το δικαστήριο πρώτου βαθμού δεν είχε εξετάσει πλήρως εάν οι πράξεις διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος ή δεν είχε χαρτογραφήσει επαρκώς τις σχέσεις μεταξύ των κατηγορουμένων, ζητήματα τα οποία, εάν αποδειχθούν, θα μπορούσαν να επιφέρουν βαρύτερη ευθύνη. Τα εν λόγω μέρη της υπόθεσης αναπέμφθηκαν στο Σιλίφκε για περαιτέρω έρευνα και νέα απόφαση.

Το μεταναστευτικό στην Κύπρο

Τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν τον λόγο για τον οποίο η μετανάστευση είναι σημαντική για την Κύπρο. Από το 2016, οι αιτήσεις ασύλου στην Κύπρο αυξήθηκαν απότομα από 2.871 σε 7.761 έως το 2018, καθιστώντας ήδη το νησί πρώτο στην ΕΕ σε κατά κεφαλήν αιτήσεις. Αυξήθηκαν σε περίπου 13.000 το 2019, μειώθηκαν σε 6.651 το 2020, το έτος της πανδημίας, και στη συνέχεια ανέκαμψαν σε περίπου 13.235 το 2021.

Οι αιτήσεις έφτασαν στο αποκορύφωμά τους με 20.593 το 2022, πριν μειωθούν σε 11.617 το 2023 και σε περίπου 8.664 το 2024. Μέχρι στιγμής, το 2025 παραμένουν χαμηλότερα από το αποκορύφωμα του 2022, αλλά η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν αφίξεων μεταναστών στην ΕΕ. Πολλοί μετανάστες χρησιμοποιούν την Τουρκία ως σημείο διέλευσης για να φτάσουν στην Κύπρο, είτε δια θαλάσσης είτε αεροπορικώς μέσω της βόρειας Κύπρου που ελέγχεται από την Τουρκία.

Οι δύο πληροφοριόδοτες

Το ανώτατο δικαστήριο επισήμανε επίσης μια κρίσιμη παράλειψη: την αποτυχία του κατώτερου δικαστηρίου να εξετάσει τις καταθέσεις δύο εμπιστευτικών πληροφοριοδοτών που είχαν παράσχει έγκαιρες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο λαθρεμπορίου. Η απόφαση δίνει εντολή στο δικαστήριο να προσδιορίσει τους πληροφοριοδότες, να ακούσει τις καταθέσεις τους και να αξιολογήσει την αξιοπιστία και τη συνάφειά τους με το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και να επανεξετάσει εάν τα γεγονότα υποστηρίζουν τη δολοφονία και όχι απλή αμέλεια και εάν το αδίκημα εμπίπτει σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, ένας Τούρκος άνδρας την 1η Αυγούστου 2018 και ένας Σύρος άνδρας στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 έδωσαν καταθέσεις σε αξιωματικούς της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Λαθραίας Διακίνησης και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Επαρχιακής Διοίκησης Χωροφυλακής στην Αδάνα. Η ταυτότητά τους κρατήθηκε μυστική.

Δεδομένης της ιδιότητάς τους και του χρονικού πλαισίου, είναι πιθανό να εργάζονταν ως πληροφοριοδότες για την MIT, την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας — μια υπόθεση που το δικαστήριο πρώτης βαθμίδας δεν εξέτασε ποτέ, καθώς δεν τους αναγνώρισε, ούτε τους κάλεσε ως μάρτυρες. Οι ανακριτές επίσης δεν έδωσαν συνέχεια στις πληροφορίες που παρείχαν οι δύο άνδρες σχετικά με τη δομή, την ηγεσία και τις πολυετείς δραστηριότητες του δικτύου.

Παραμένει να δούμε αν το δικαστήριο της Σιλίφκε θα καλέσει τώρα τους δύο πληροφοριοδότες ή αν θα επιμείνει ότι η κατάθεσή τους δεν θα επηρεάσει τις καταδίκες και τις ποινές.

Υπάρχει επίσης ένα πολιτικό-δικαστικό πρόβλημα: αν το δικαστήριο προχωρήσει στην ταυτοποίηση και την ακρόαση των πληροφοριοδοτών, το Ανώτατο Εφετείο θα μπορούσε ακόμα να κάνει πίσω αν οι δικαστές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο να εμπλέξει την MIT.

Η αναβολή δεν ενοχοποιεί άμεσα την υπηρεσία πληροφοριών, αλλά υποχρεώνει τα δικαστήρια να χαρτογραφήσουν την ιεραρχία, τα κέρδη, τις συνδέσεις και την προστασία — ακριβώς τους παράγοντες που, σύμφωνα με τους επικριτές, συμπίπτουν με τους διαμεσολαβητές που συνδέονται με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Διατάσσοντας την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με το ποιος ίδρυσε την ομάδα, πώς αποκόμισε κέρδη και πώς συνδέονταν οι κατηγορούμενοι, οι δικαστές υποχρέωσαν τους ανακριτές να εντοπίσουν την ηγεσία, τη χρηματοδότηση, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την προστασία, τους ίδιους άξονες, που επικαλούνται οι μακροχρόνιες καταγγελίες των κυπριακών αρχών.

Η Κύπρος ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι η Άγκυρα ανέχεται και μερικές φορές ενθαρρύνει τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης για να ωθήσει τους μετανάστες προς την Κυπριακή Δημοκρατία/ΕΕ ως πολιτικό μέσο πίεσης στις διαφορές της με τη Λευκωσία.

Ένα ευρύτερο σύστημα

Το ταξίδι του 2018 δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά μέρος ενός συστημικού δικτύου που λειτουργούσε εδώ και χρόνια μέσω της Τουρκίας και των κατεχομένων.

Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία για εμπλοκή του κράτους, επιμένοντας ότι καταπολεμά τη λαθρομετανάστευση και διασώζει ζωές στη θάλασσα και ότι η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα διακρατικό ποινικό πρόβλημα, όχι ένα εργαλείο κρατικής πολιτικής.

Η παρουσία εμπιστευτικών πληροφοριοδοτών και πρακτόρων ενσωματωμένων σε τέτοια δίκτυα, καθώς και η δυνατότητά τους να κατευθύνουν τις ροές προς συγκεκριμένους στόχους — στην περίπτωση αυτή, την Κύπρο — βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας αποστολής διερεύνησης των γεγονότων που έχει διατάξει το δικαστήριο.

Αν και η υπόθεση μπορεί να μην αποδειχθεί νομικό ορόσημο για την εξέταση στο δικαστήριο των ισχυρισμών που έχουν αναστατώσει από καιρό την πολιτική της ανατολικής Μεσογείου, έχει ήδη δώσει περαιτέρω βάρος στους ισχυρισμούς για την εμπλοκή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην αξιοποίηση της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς.

