Νέα μελέτη: Τα τραύματα των αμάχων στη Γάζα, χειρότερα από των βετεράνων που πολέμησαν στο Ιράκ

Οι πολίτες στη Γάζα έχουν υποστεί τραυματισμούς σε μία μορφή και κλίμακα που παρατηρείται συχνότερα μεταξύ επαγγελματιών στρατιωτών που εμπλέκονται σε έντονες πολεμικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση British Medical Journal (BMJ) διαπίστωσε ότι ορισμένοι τύποι τραυμάτων - όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια - ήταν πιο συνηθισμένοι μεταξύ των αμάχων στη Γάζα από ό,τι μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που πολέμησαν σε πρόσφατες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

«Οι τραυματισμένοι πολίτες στη Γάζα βιώνουν ένα μοτίβο τραυμάτων που θα περίμενε κανείς σε έντονες μάχες με επαγγελματίες στρατιωτικούς. Η κατανομή και η φύση [των τραυματισμών] είναι σχεδόν ίδια ή χειρότερη», δήλωσε ο Μπιλάλ Ιρφάν, βιοηθικός που διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και είναι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η έρευνα, η οποία αξιολογήθηκε από ομοτίμους, και είναι η πρώτη του είδους της, βασίστηκε σε δεδομένα που παρασχέθηκαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025 από δεκάδες διεθνείς επαγγελματίες υγείας που εργάστηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς σύγκρουσης.

Ο Ιρφάν είπε ότι τα δεδομένα δεν περιελάμβαναν τους περισσότερους θανατηφόρους τραυματισμούς. «Αυτά είναι δεδομένα για τους ασθενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο και έτσι επέζησαν. Δεν έχουμε καν ένα πλήρες προφίλ των σοβαρών τραυματισμών όσων πέθαναν χωρίς καμία ιατρική φροντίδα», είπε.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στις οποίες οι μαχητές σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και συνέλαβαν 251 ομήρους, εκ των οποίων περίπου 50 παραμένουν στη Γάζα. Είκοσι από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, και έχει τραυματίσει περισσότερους από 160.000, μετατρέποντας τμήματα της επικράτειας σε ερείπια και εκτοπίζοντας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις πολλές φορές.

Η νέα μελέτη θα αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση λόγω της διεξαγωγής του πολέμου στη Γάζα. Συνολικά, στη μελέτη αναφέρθηκαν σχεδόν 24.000 τραυματισμοί που σχετίζονται με τραύματα, εκ των οποίων το 18% ήταν εγκαύματα. Περίπου τα δύο τρίτα των τραυματισμών προέρχονταν από εκρήξεις.

Τα εγκαύματα ήταν ιδιαίτερα συχνά και σοβαρά, ιδίως μεταξύ των παιδιών, διαπίστωσαν οι συγγραφείς. Περισσότερο από το ένα δέκατο των εγκαυμάτων ήταν τέταρτου βαθμού, που σημαίνει ότι διείσδυσαν σε όλα τα στρώματα των ιστών μέχρι τα οστά. Η έκταση των θυμάτων φρικτών τραυματισμών αντανακλά «τον αντίκτυπο του αδιάκριτου αεροπορικού και βαρέως εκρηκτικού βομβαρδισμού σε περιοχές αμάχων», ανέφερε η μελέτη.

Eικόνες χάους στην Πόλη της Γάζας AP

Τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα αποτελούσαν περίπου το 30% των τραυμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο, παρόμοιο με τις αναφορές από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπου οι άμαχοι ήταν συχνά θύματα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας βίας. Λίγο λιγότερο από το 10% των τραυματισμών πυροβολήθηκαν στο κεφάλι.

Οι 78 ειδικοί που παρείχαν δεδομένα προέρχονταν από 22 ΜΚΟ από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την ΕΕ, και περιλάμβαναν ειδικούς σε διάφορους κλάδους. Τους έδωσαν συνεντεύξεις ή τους παρείχαν δεδομένα εντός τριών μηνών από την ανάπτυξή τους στη Γάζα, είπε ο Ιρφάν. Τα μοτίβα τραυματισμών στη Γάζα συγκρίθηκαν στη συνέχεια με μελέτες Αμερικανών βετεράνων μάχης που πολέμησαν στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Η Δρ. Βικτόρια Ρόουζ, σύμβουλος πλαστικός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο St Thomas και στο νοσοκομείο King's College στο Λονδίνο και μια από τους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι τα ευρήματα «θα πρέπει να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου στις αίθουσες των κυβερνήσεων παγκοσμίως και στην ανθρωπιστική κοινότητα». Οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ενεργούν εντός του διεθνούς δικαίου, αλλά παραδέχονται ότι υπάρχει «ένταση» μεταξύ της προστασίας των αμάχων και των «απαιτήσεων των ταχέως εξελισσόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Είπαν: «Διεξάγουμε έναν πολύ διαφορετικό πόλεμο από οποιαδήποτε προηγούμενη σύγκρουση έχει διεξαχθεί οπουδήποτε στον κόσμο... Υπάρχουν αυστηροί κανόνες εμπλοκής, αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η πολιτική που σχεδιάστηκε για μικρούς πολέμους όπου θέλαμε να αποτρέψουμε [τους εχθρούς]... Τώρα πολεμάμε στη Γάζα για να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνά τη Γάζα».

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον ανεξάρτητο οργανισμό παρακολούθησης της βίας Acled υποδηλώνουν ότι έως και 15 στους 16 Παλαιστίνιους που έχει σκοτώσει ο ισραηλινός στρατός από την έναρξη της ανανεωμένης επίθεσής του στη Γάζα τον Μάρτιο μπορεί να ήταν άμαχοι. Τον περασμένο μήνα, η Guardian αποκάλυψε ότι εσωτερικά δεδομένα από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδειξαν έναν αριθμό θανάτων αμάχων 83% μεταξύ του ξεσπάσματος του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 και του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, εμπειρογνώμονες επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσαν τον λιμό στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Οι γιατροί που συνέβαλαν στη νέα μελέτη διαπίστωσαν ότι ο υποσιτισμός είχε επιδεινώσει την κατάσταση των ασθενών, «καθυστέρησε την επούλωση τραυμάτων και είχε αποτρέψει θανάτους από αλλιώς θεραπεύσιμες καταστάσεις». Τα λίγα εναπομείναντα νοσοκομεία και κλινικές στην κεντρική και νότια Γάζα κατακλύζονται τώρα από ένα «τσουνάμι» τραυματιών και ασθενών που εγκαταλείπουν μια νέα ισραηλινή επίθεση στο βόρειο τμήμα της κατεστραμμένης περιοχής, λένε γιατροί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά. «Πρέπει να συναντηθώ με το Ισραήλ», είπε στον Λευκό Οίκο. «Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζω να το πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά θέλουμε πίσω τους ομήρους.»

