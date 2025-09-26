Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται μέσω social media, 1 στους 5 εμπιστεύεται το TikTok

Το Pew Research Center ανέφερε σε νέα έρευνα ότι οι μισοί Αμερικανοί εμπιστεύονται τα κοινωνικά δίκτυα για την καθημερινή τους ενημέρωση, ενώ, το 1/5 των ενηλίκων στη χώρα «τακτικά» χρησιμοποιεί το TikTok προκειμένου να διαβάζει για τις εξελίξεις σε θέματα της επικαιρότητας, σε μία αύξηση κατά 17% από το 2020.

Ακόμη, τονίζεται πως το Facebook και το YouTube ξεπερνούν όλες τις άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως χώροι από τους οποίους οι Αμερικανοί λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις.

Μικρότερο ποσοστό Αμερικανών λαμβάνει τακτικά ειδήσεις από το Instagram ή το X, ενώ, λιγότεροι δηλώνουν ότι λαμβάνουν ειδήσεις από το Reddit, το Nextdoor, το WhatsApp, το Threads, το Rumble, το Truth Social και το Bluesky.

Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νεότερων Αμερικανών, σύμφωνα με το Pew, το οποίο διαπίστωσε ότι το 43% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν πως ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, μία απότομη άνοδος από το 9% το 2020.

Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες χρήστες του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι διαβάζουν ειδήσεις από την πλατφόρμα, σημειώνοντας διψήφια ποσοστιαία αύξηση από την περίοδο της πανδημίας.

Πέρα από το ειδησεογραφικό περιεχόμενο, το TikTok φιλοξενεί έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό influencers που ασχολούνται με θέματα ποπ κουλτούρας, φαγητού και αθλητισμού.

Η μελέτη του Pew διεξήχθη μεταξύ περισσότερων από 5.000 Αμερικανών ενηλίκων, από τη 18η έως την 25η Αυγούστου. Το περιθώριο σφάλματος για το σύνολο των ερωτηθέντων είναι 1,6%.