Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται μέσω social media, 1 στους 5 εμπιστεύεται το TikTok

Αποκαλυπτική έκθεση για τον τρόπο με τον οποίον ενημερώνονται οι Αμερικανοί πολίτες

Newsbomb

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται μέσω social media, 1 στους 5 εμπιστεύεται το TikTok
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Pew Research Center ανέφερε σε νέα έρευνα ότι οι μισοί Αμερικανοί εμπιστεύονται τα κοινωνικά δίκτυα για την καθημερινή τους ενημέρωση, ενώ, το 1/5 των ενηλίκων στη χώρα «τακτικά» χρησιμοποιεί το TikTok προκειμένου να διαβάζει για τις εξελίξεις σε θέματα της επικαιρότητας, σε μία αύξηση κατά 17% από το 2020.

Ακόμη, τονίζεται πως το Facebook και το YouTube ξεπερνούν όλες τις άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως χώροι από τους οποίους οι Αμερικανοί λαμβάνουν τακτικά ειδήσεις.

pew-center-amerikanoi-1.jpg

Μικρότερο ποσοστό Αμερικανών λαμβάνει τακτικά ειδήσεις από το Instagram ή το X, ενώ, λιγότεροι δηλώνουν ότι λαμβάνουν ειδήσεις από το Reddit, το Nextdoor, το WhatsApp, το Threads, το Rumble, το Truth Social και το Bluesky.

0102
0202

Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νεότερων Αμερικανών, σύμφωνα με το Pew, το οποίο διαπίστωσε ότι το 43% των ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνουν πως ενημερώνονται τακτικά από το TikTok, μία απότομη άνοδος από το 9% το 2020.

pew-center-amerikanoi-3.jpg

Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες χρήστες του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι διαβάζουν ειδήσεις από την πλατφόρμα, σημειώνοντας διψήφια ποσοστιαία αύξηση από την περίοδο της πανδημίας.

pew-center-amerikanoi-2.jpg

Πέρα από το ειδησεογραφικό περιεχόμενο, το TikTok φιλοξενεί έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό influencers που ασχολούνται με θέματα ποπ κουλτούρας, φαγητού και αθλητισμού.

Η μελέτη του Pew διεξήχθη μεταξύ περισσότερων από 5.000 Αμερικανών ενηλίκων, από τη 18η έως την 25η Αυγούστου. Το περιθώριο σφάλματος για το σύνολο των ερωτηθέντων είναι 1,6%.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε σε φρικιαστικές εικόνες της 7ης Οκτωβρίου

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα της στυλιστική εμφάνιση θύμισε ξανά πριγκίπισσα Νταϊάνα - Το δαχτυλίδι αξίας 4.000$ που έγινε viral

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 88χρονος κολυμβητής - Συνδρομή Πολεμικής Αεροπορίας στην επιχείρηση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγρια επίθεση ανηλίκων με ξύλα σε 17χρονο μέσα στο σχολείο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται μέσω social media, 1 στους 5 εμπιστεύεται το TikTok

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση ηθοποιού από τη Βενεζουέλα - Ήταν σύντροφος του Κολομβιανού τραγουδιστή που δολοφονήθηκε στο Μεξικό

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Όσοι δεν βρεθούν στο Λονδίνο λόγω απεργίας, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - «Χαρούμενη που υπήρξα μέρος αυτής της εμπειρίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro - Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τη νοθεία στις εκλογές»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Νετανιάχου από το πέτο του σακακιού του - Το QR code παρέπεμπε σε φρικιαστικές εικόνες της 7ης Οκτωβρίου

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ