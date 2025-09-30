Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σεστρατηγούς: «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο»
Ο νέος υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ στέλνει μήνυμα σκληρής πειθαρχίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απευθύνονται αυτοπροσώπως σε εκατοντάδες αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού το μεσημέρι της Τρίτης. Με τον υπουργό στην τοποθετησή του να ξεκαθαρίζει ότι η «εποχή άλλαξε» και να θέτει τους νέους όρους για την λειτουργία των στρατευμάτων των ΗΠΑ.
Η συγκέντρωση στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών στο Κουάντικο, κοντά στην Ουάσινγκτον, έχει τροφοδοτήσει έντονες εικασίες σχετικά με τον σκοπό και την αξία της σύγκλησης ενός τόσο μεγάλου αριθμού στρατηγών και ναυάρχων σε ένα μέρος, με πολλούς να έχουν έδρα σε περισσότερες από δώδεκα χώρες που περιλαμβάνουν ζώνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και αλλού.
Ξεχάστε την πολιτική ορθότητα
Στην παρέμβασή του ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ Πήτ Χέγκσεθ τόνισε ότι ο στρατός πρέπει να εγκαταλείψει την «πολιτική ορθότητα» και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία για πόλεμο.
Με αιχμηρό λόγο, απευθύνθηκε στους ανώτατους στρατηγούς δηλώνοντας ότι η εποχή της «υπερβολικής ευαισθησίας» και της πολιτικής ορθότητας έχει τελειώσει.
«Από εδώ και στο εξής, σε κάθε επίπεδο, είτε πληροίς τα πρότυπα, είτε μπορείς να κάνεις τη δουλειά, είτε είσαι πειθαρχημένος, γυμνασμένος και εκπαιδευμένος — είτε φεύγεις», τόνισε.
Όχι, άλλα σκουπίδια
Μεταξύ άλλων ο Πητ Χέγκσεθ υπογράμμισε: «Τέρμα οι μήνες ταυτότητας, τα γραφεία DEI, οι τύποι με τα φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής. Τέρμα η διαίρεση, ο αντιπερισπασμός ή οι αυταπάτες περί φύλου. Όχι άλλα σκουπίδια. Όπως έχω ξαναπεί και θα ξαναπώ, τελειώσαμε με αυτές τις βλακείες».
Προτεραιότητα στη στρατιωτική ετοιμότητα
Σε άλλο κομμάτι της παρέμβασής του, ο Χέγκσεθ παρουσίασε το νέο δόγμα του προσφάτως μετονομασθέντος από υπουργείο Άμυνας σε υπουργείου Πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι μοναδική αποστολή του είναι η προετοιμασία για πολεμική αναμέτρηση. «Για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστούμε για πόλεμο. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, ο μόνος στόχος του υπουργείου είναι η πολεμική ετοιμότητα και η νίκη, χωρίς χαλάρωση και χωρίς συμβιβασμούς. Όχι, επειδή θέλουμε τον πόλεμο - κανείς εδώ δεν θέλει πόλεμο - αλλά επειδή αγαπάμε την ειρήνη», σημείωσε.
Αλλαγή νοοτροπίας
Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ σηματοδοτούν μια στροφή στην αμερικανική στρατιωτική ρητορική, δίνοντας έμφαση στην πειθαρχία, την εκπαίδευση και την αυστηρή ετοιμότητα. Η επιστροφή του υπουργείου Πολέμου, ύστερα από δεκαετίες, συνοδεύεται από μια ρητορική που υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης αποτροπής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να καλλιεργήσει την εικόνα ότι η ισχύς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη.