Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σεστρατηγούς: «Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απευθύνονται αυτοπροσώπως σε εκατοντάδες αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού το μεσημέρι της Τρίτης. Με τον υπουργό στην τοποθετησή του να ξεκαθαρίζει ότι η «εποχή άλλαξε» και να θέτει τους νέους όρους για την λειτουργία των στρατευμάτων των ΗΠΑ.

Η συγκέντρωση στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών στο Κουάντικο, κοντά στην Ουάσινγκτον, έχει τροφοδοτήσει έντονες εικασίες σχετικά με τον σκοπό και την αξία της σύγκλησης ενός τόσο μεγάλου αριθμού στρατηγών και ναυάρχων σε ένα μέρος, με πολλούς να έχουν έδρα σε περισσότερες από δώδεκα χώρες που περιλαμβάνουν ζώνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και αλλού.

Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth μιλάει σε ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στη βάση Marine Corps Base Quantico, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 Pool Getty Images North America via AP

Ξεχάστε την πολιτική ορθότητα

Στην παρέμβασή του ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ Πήτ Χέγκσεθ τόνισε ότι ο στρατός πρέπει να εγκαταλείψει την «πολιτική ορθότητα» και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία για πόλεμο.

Με αιχμηρό λόγο, απευθύνθηκε στους ανώτατους στρατηγούς δηλώνοντας ότι η εποχή της «υπερβολικής ευαισθησίας» και της πολιτικής ορθότητας έχει τελειώσει.

«Από εδώ και στο εξής, σε κάθε επίπεδο, είτε πληροίς τα πρότυπα, είτε μπορείς να κάνεις τη δουλειά, είτε είσαι πειθαρχημένος, γυμνασμένος και εκπαιδευμένος — είτε φεύγεις», τόνισε.

?? Pete Hegseth to U.S. Army generals:



"The era of politically correct, overly sensitive, don't hurt anyone's feelings leadership ends right now. At every level, either you can meet the standard, either you can do the job, either you are disciplined, fit and trained, or you are… pic.twitter.com/OftunSlzx1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Όχι, άλλα σκουπίδια

Μεταξύ άλλων ο Πητ Χέγκσεθ υπογράμμισε: «Τέρμα οι μήνες ταυτότητας, τα γραφεία DEI, οι τύποι με τα φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής. Τέρμα η διαίρεση, ο αντιπερισπασμός ή οι αυταπάτες περί φύλου. Όχι άλλα σκουπίδια. Όπως έχω ξαναπεί και θα ξαναπώ, τελειώσαμε με αυτές τις βλακείες».

?? Pete Hegseth on the positioning of the U.S. Department of War:



"No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. No more climate change worship. No more division, distraction, or gender delusions. No more debris. As I've said before, and will say again, we are done… pic.twitter.com/QgInKJ4tdy — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Προτεραιότητα στη στρατιωτική ετοιμότητα

Σε άλλο κομμάτι της παρέμβασής του, ο Χέγκσεθ παρουσίασε το νέο δόγμα του προσφάτως μετονομασθέντος από υπουργείο Άμυνας σε υπουργείου Πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι μοναδική αποστολή του είναι η προετοιμασία για πολεμική αναμέτρηση. «Για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστούμε για πόλεμο. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, ο μόνος στόχος του υπουργείου είναι η πολεμική ετοιμότητα και η νίκη, χωρίς χαλάρωση και χωρίς συμβιβασμούς. Όχι, επειδή θέλουμε τον πόλεμο - κανείς εδώ δεν θέλει πόλεμο - αλλά επειδή αγαπάμε την ειρήνη», σημείωσε.

U.S Secretary of War Pete Hegseth:



"To ensure peace, we must prepare for war. From this moment forward, the only mission of the newly restored Department of War is this, war fighting, preparing for war and preparing to win, unrelenting and uncompromising in that pursuit. Not… pic.twitter.com/Iu1qbgObTV — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Αλλαγή νοοτροπίας

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ σηματοδοτούν μια στροφή στην αμερικανική στρατιωτική ρητορική, δίνοντας έμφαση στην πειθαρχία, την εκπαίδευση και την αυστηρή ετοιμότητα. Η επιστροφή του υπουργείου Πολέμου, ύστερα από δεκαετίες, συνοδεύεται από μια ρητορική που υπογραμμίζει τον ρόλο των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης αποτροπής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να καλλιεργήσει την εικόνα ότι η ισχύς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη.

Διαβάστε επίσης