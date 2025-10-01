Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

Ο Βρετανός 63χρονος Κρις Μπράουν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κατέκτησε επτά «Πόλους Απρόσιτου Σημείου» (Poles of Inaccessibility), τις πιο δυσπρόσιτες τοποθεσίες του πλανήτη, πλησιάζοντας όσο κανείς άλλοτε τον στόχο να τα κατακτήσει όλα.

Τι είναι οι «Πόλοι Απρόσιτου Σημείου»

Οι Πόλοι Απρόσιτου Σημείου (PIAs) είναι τα ακριβή σημεία μιας ηπείρου ή ενός ωκεανού που βρίσκονται πιο μακριά από οποιαδήποτε ακτή προς όλες τις κατευθύνσεις.

