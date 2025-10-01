Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Μερική κατάρρευση κτηρίου στο Μπρονξ από έκρηξη - Δείτε βίντεο
Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μεγάλες ζημιές στην μια πλευρά του κτιρίου 20 ορόφων, από το έδαφος έως και την κορυφή
Συναγερμός σήμανε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το πρωί της Τετάρτης, όταν μέρος πολυώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, δεν υπήρξαν τραυματίες.
Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μεγάλες ζημιές στην μια πλευρά του κτιρίου 20 ορόφων, από το έδαφος έως και την κορυφή.
Δείτε βίντεο:
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό και ότι οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για πιθανή έκρηξη αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους κατοίκους.
«Παρακαλώ να αποφεύγετε την περιοχή για την ασφάλειά σας», έγραψε ο Έρικ Άνταμς στο «X».