Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Μερική κατάρρευση κτηρίου στο Μπρονξ από έκρηξη - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το πρωί της Τετάρτης, όταν μέρος πολυώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μεγάλες ζημιές στην μια πλευρά του κτιρίου 20 ορόφων, από το έδαφος έως και την κορυφή.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Numerous floors involved in partial apartment building collapse in the Bronx, New York City. pic.twitter.com/Lo6ErrwhiD — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 1, 2025

???BREAKING: GAS EXPLOSION TRIGGERS BUILDING COLLAPSE IN NYC



Authorities confirm a partial collapse at 205 Alexander Ave in Mott Haven in the Bronx after a reported gas explosion.



Firefighters are clearing debris and searching the building with K-9 units, drones, and… pic.twitter.com/HnMpkX4m4j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

❗️⚠️?? - A gas explosion rocked a Bronx apartment building this morning, triggering a partial collapse in the Mott Haven neighborhood. A New York City official confirmed no injuries have been reported so far.



Firefighters and police swarmed the scene at the 20-story NYCHA… pic.twitter.com/7RayBTmGEK — ??The Informant (@theinformant_x) October 1, 2025

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό και ότι οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για πιθανή έκρηξη αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους κατοίκους.

«Παρακαλώ να αποφεύγετε την περιοχή για την ασφάλειά σας», έγραψε ο Έρικ Άνταμς στο «X».

