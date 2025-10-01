«Καμπανάκι» ΟΗΕ για πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια: Αποθέματα καυσίμων 10 ημερών στις γεννήτριες

Το «καμπανάκι» του κινδύνου για πυρηνικό ατύχημα κρούει του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με την υπηρεσία του ΟΗΕ να επιβεβαιώνει την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όπου η μονάδα έχει αποκοπεί από την κύρια πηγή ενέργειάς του εδώ και δέκα ημέρες.

Όπως ανέφερε ο οργανισμός, ο σταθμός, ο οποίος βρίσκεται σε κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή, λειτουργεί επί του παρόντος αποκλειστικά με εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ, με τα υπάρχοντα αποθέματα καυσίμων να αναμένονται να διαρκέσουν για δέκα ημέρες.

Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τόνισε ότι οι συνθήκες αυτές είναι ασταθείς από την άποψη της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς μία διακοπή στην εφεδρική ηλεκτροδότηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο τήξης του πυρηνικού καυσίμου στον σταθμό, που είναι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης.

«Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης βρίσκεται χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρισμού για περισσότερο από μια εβδομάδα, κάτι που αποτελεί μακράν το μακροβιότερο περιστατικό αυτού του είδους κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι και πλέον χρόνων του πολέμου. Είμαι σε συνεχή επαφή με τις δύο πλευρές με στόχο να καταστεί δυνατή η ταχεία επανασύνδεση του σταθμού με το ηλεκτρικό δίκτυο», δήλωσε ο Γκρόσι.

«Αν και ο σταθμός λειτουργεί προς το παρόν χάρη στις εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ – την τελευταία γραμμή άμυνας – και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσο αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν, είναι σαφές ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη από την άποψη της πυρηνικής ασφάλειας. Κανένα από τα δύο μέρη δεν θα ωφεληθεί από ένα πυρηνικό ατύχημα», πρόσθεσε.

