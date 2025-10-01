Μπιλιράκης και Φαραντούρης φέρνουν στο αμερικάνικο Κογκρέσο τις απειλές κατά της Μονής Σινά

Στο αμερικανικό κογκρέσο μεταφέρθηκε το ζήτημα των απειλών κατά της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Ο ελληνικής καταγωγής ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μέλος της αντιπροσωπείας ΗΠΑ-ΕΕ, έθεσαν το θέμα σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον με την υποστήριξη της οργάνωσης Coptic Orthodox Solidarity.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής από τις αιγυπτιακές αρχές, σε συνδυασμό με σχέδια τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σε μορφή θέρετρου τύπου «Λας Βέγκας». Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην υποψηφιότητα της Αιγύπτου για την ηγεσία της UNESCO τον Οκτώβριο, με το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί του οργανισμού μια χώρα που υπονομεύει μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς όπως το Σινά.

Η επιστολή Φαραντούρη και η διεθνής στήριξη

Ο Νικόλας Φαραντούρης είχε ήδη αποστείλει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 επιστολή προς το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO, ζητώντας να αποκατασταθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής πριν εξεταστεί οποιαδήποτε αιγυπτιακή υποψηφιότητα. Την επιστολή στήριξαν διεθνείς οργανώσεις και κοινότητες, ανάμεσά τους και οι Κόπτες Ορθόδοξοι.

Απέστειλα σήμερα Επιστολή στην #UNESCO για την Ι.Μονή #Σινά εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου και της Αιγυπτιακής ?? υποψηφιότητας για την ηγεσία του Οργανισμού, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ι.Μονής απ' τις Αιγυπτιακές Αρχές. pic.twitter.com/91gyKepxF5 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 2, 2025

Παράλληλα, ο Γκας Μπιλιράκης, συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία, προωθεί διακομματική επιστολή προς τον υπουργό εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, ζητώντας σεβασμό στο καθεστώς της αγίας Αικατερίνης και αντίθεση στην αιγυπτιακή υποψηφιότητα για την προεδρία της UNESCO όσο συνεχίζεται η αμφισβήτηση του μοναστηριού.

Η παρέμβαση στο Κογκρέσο

Στην ομιλία του στο κογκρέσο, ο Νίκος Φαραντούρης τόνισε ότι η ηγεσία της UNESCO δεν μπορεί να είναι απλώς ζήτημα κύρους, αλλά προϋποθέτει σεβασμό στην παγκόσμια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Επισήμανε πως από το 2015 οι αιγυπτιακές αρχές αμφισβητούν τα δικαιώματα της μονής, με δικαστικές αποφάσεις που αν εφαρμοστούν θα στερήσουν από αυτήν περιουσιακά στοιχεία και θα απειλήσουν την ίδια τη μοναστική ζωή.

Ενώσαμε τις φωνές μας χθες στο ?? Koγκρέσο @USCongress για την προστασία της Ι.Μ. #Σινά με πρωτοβουλία της @CopticS και προσκεκλημένους προσωπικότητες όπως ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών, ο @RepGusBilirakis, ο στενός συνεργάτης του @POTUS, Μark Porter κ.α. Η παρέμβασή μου: pic.twitter.com/2KbiC82zMw — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 1, 2025

«Η μονή του Σινά είναι σύμβολο διαθρησκειακού σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης» ανέφερε, καλώντας θεσμούς σε Ευρώπη και Αμερική να λάβουν υπόψη τις συνέπειες μιας εκλογής, αν το καθεστώς της μονής δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Αμερικανική διαθρησκευτική στήριξη

Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι Ασσυρίων, Αλαουιτών, Δρούζων και Γιαζίντι, οι οποίοι μίλησαν για τις παραβιάσεις πολιτιστικής κληρονομιάς και θρησκευτικών ελευθεριών στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο Ιράκ αλλά και στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο σύμβουλος του μοναστηριού Μαρκ Πόρτερ, στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, παρέδωσε στο κογκρέσο δήλωση του νέου ηγουμένου, αρχιεπισκόπου Συμεών, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας της μονής.

Μήνυμα συνεργασίας και αλληλεγγύης

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε τη σημασία της «διαθρησκευτικής, διακομματικής και διατλαντικής στήριξης στη μονή», χαρακτηρίζοντάς την «οικουμενικό σύμβολο της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Ενώνουμε δυνάμεις» κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας για την υπεράσπιση ενός μνημείου που ξεπερνά τα σύνορα και ανήκει στην ανθρωπότητα.

