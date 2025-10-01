Ιταλία: Πτώση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - Νεκροί δύο πιλότοι

Αεροσκάφος της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε στο Εθνικό Πάρκο του Circeo, στην περιοχή Σαμπάουντια, κοντά στη Λατίνα.

Όπως ανέφερε η Corriere della Sera, στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα, ο 48χρονος συνταγματάρχης Simone Mettini και ο 20χρονος εκπαιδευόμενός του, Lorenzo Nucheli, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Το αεροσκάφος, τύπου SF 260, συμμετείχε σε εκπαιδευτική αποστολή όταν χάθηκε από τα ραντάρ και εντοπίστηκε αργότερα κατεστραμμένο μέσα σε δασική περιοχή, όπου και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι πρώτες έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Στρατιωτική Εισαγγελία της Ρώμης αναμένει τα σχετικά στοιχεία για να ξεκινήσει η επίσημη έρευνα.

Λόγω του δυστυχήματος, ακυρώθηκε και η πτήση επίδειξης των Frecce Tricolori που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στη 13:00 στο Μιλάνο για τη συμπλήρωση των 100 ετών παρουσίας της αεροπορικής μονάδας στην πόλη.