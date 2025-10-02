Ιταλία: Γενική απεργία και μαζικές κινητοποιήσεις για την αναχαίτηση του στολίσκου για τη Γάζα

Τα συνδικάτα της Ιταλίας κάλεσαν σε γενική απεργία την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla», ο οποίος αναχαιτίστηκε αργά χθες βράδυ από τις ισραηλινές αρχές.

Νωρίτερα, ο Mαουρίτσιο Λαντίνι ηγέτης του CGIL - του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ιταλίας - προειδοποίησε ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν «πράξη πολέμου», υποσχόμενος ότι τα συνδικάτα είναι έτοιμα να κινητοποιηθούν αμέσως εάν ο στολίσκος σταματήσει, οι συμμετέχοντες συλληφθούν ή τα πλοία κατασχεθούν.

Η απειλή έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά από μια πανεθνική απεργία που κινητοποίησε μισό εκατομμύριο ανθρώπους, διέκοψε τα τρένα και πυροδότησε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Mατέο Σαλβίνι κατηγόρησε «την CGIL και τους ακροαριστερούς εξτρεμιστές» ότι προσπαθούν να βυθίσουν την Ιταλία στο «χάος». Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας στο περιθώριο της ανεπίσημης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, λέγοντας ότι ενώ η ανακούφιση των δεινών των Παλαιστινίων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, οι διοργανωτές του στολίσκου ίσως είχαν άλλους στόχους.

Ρώμη και Αθήνα έχουν απευθύνει από κοινού έκκληση στο Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια του στολίσκου, προτείνοντας να διοχετευθεί η βοήθεια μέσω του Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ.

