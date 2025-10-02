Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

Ένα από τα πλοία του διεθνούς στολίσκου Sumud εισήλθε με επιτυχία στα παλαιστινιακά ύδατα ανοικτά της Γάζας.

Βρίσκεται τώρα λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του θύλακα.

Σύμφωνα με την καταγραφή της πορείας του Global Sumud Flotilla φαίνεται ότι ένα από τα σκάφη, το Mikeno, έχει εισέλθει στα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν να σταματούν τα σκάφη που κατευθύνονται προς τον θύλακα, αλλά πολλά άλλα πλησιάζουν τώρα την ακτή. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι 24 πλοία συνεχίζουν.

The Mikeno ship, which had lost its signal, appeared inside Gaza’s territorial waters about 9.3 miles from Gaza pic.twitter.com/jC0wT7GUkr — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

Υπενθυμίζεται ότι αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το «Οξυγόνο», ένα από τα δύο πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία που άρχισε το 2025, με στόχο να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσει βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα κ.ά.) στους κατοίκους της πολύπαθης Λωρίδας της Γάζας.

BREAKING: Footage of Oxygono boat of the Global Sumud Flotilla has been just intercepted and members have been abducted by occupation forcespic.twitter.com/WBt7xO4ojW — Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) October 2, 2025

«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06:23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο “Οξυγόνο” δέχτηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του Δικαίου της Θάλασσας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σε νεότερη ενημέρωση, το March to Gaza Greece γράφει πως: «με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι τα πλοία “Παύλος Φύσσας”, “Βαγγέλης Πισσίας”, “Αχέντ Ταμίμι” έχουν αναχαιτιστεί καθώς έχουμε χάσει επαφή με αυτά στις 04:18, 04:20 και 05:55 αντίστοιχα».

Επίσης η EL PAIS αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει αναχαιτίσει το «Captain Nikos», το πλοίο του στόλου στο οποίο ταξίδευε μέλος της δηομσιογραφικής ομάδας της εφημερίδας.

? DIRECTO | Israel ha interceptado el 'Captain Nikos', el barco de la flotilla en el que viajaba EL PAÍS. @carlosbarron21 ha avisado a las 6.14 de que se acercaba una embarcación militar. Su último mensaje antes de deshacerse del móvil es de las 6.17 https://t.co/OVda3HngIJ pic.twitter.com/LeFU3GJeo4 — EL PAÍS (@el_pais) October 2, 2025

Από το βράδυ της Τετάρτης (01/10) τα πλοιάρια του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δέχονται ισραηλινές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα, καθώς έχουν πλησιάσει στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», σημειώνεται σε βραδινή ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

