Ή όλα ή τίποτα: Ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε και τα πόνταρε σε μία μόνο περιστροφή ρουλέτας

Το 2004, ο Ashley Revell πούλησε ό,τι είχε και πέταξε από το Λονδίνο στο Λας Βέγκας για το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής του.

Ο Revell ρευστοποίησε 135.000 δολάρια του και ξεκίνησε για την παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου σε ένα στοίχημα που οι πιθανότητες ήταν 50-50. Θα πόνταρε στο κόκκινο.

Αν κέρδιζε, θα διπλασίαζε τις οικονομίες του. Αν έχανε; Θα είχε καταγράψει την τουλάχιστον την...ιστορική αποτυχία του, καθώς σε αυτό το ταξίδι συνοδευόταν από ολόκληρο κινηματογραφικό συνεργείο.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το στοιχηματικό του ποτ, ο Revell συμφώνησε ακόμη και να αλλάξει το όνομά του σε «Ashley Blue Square Revell», με χορηγό έναν διαδικτυακό ιστότοπο τυχερών παιχνιδιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες αποτυχίες στην πορεία, καθώς αρχικά ήθελε να βάλει το στοίχημα στο Hard Rock Hotel, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν να το δεχτούν. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος πρόθυμος.

Ο τροχός της ρουλέτας πρέπει να φαινόταν να γυρίζει σε αργή κίνηση για τον Revell, αλλά, η αγωνία μετατράπηκε σε έκσταση όταν προσγειώθηκε στο Red 7.

Αυτό σήμαινε ότι είχε μετατρέψει τα $135,300 σε $270,600. Η τύχη του είχε χαμογελάσει και είχε κερδίσει το στοίχημα.