Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, λίγες μόλις ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5 Ρίχτερ που «χτύπησε» το ίδιο σημείο.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία: Βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε νηπιαγωγείο
18:07 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαθέσιμα στην Ελλάδα τα νέα HUAWEI WATCH GT 6 series
17:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά
16:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο
12:13 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…
17:21 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ