Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά, λίγες μόλις ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5 Ρίχτερ που «χτύπησε» το ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Μαρμαρά και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων.