Σκωτία: Η αστυνομία απομάκρυνε «αφρικανική φυλή» από έκταση που είχε καταλάβει σε δάσος

Το «Βασίλειο της Κουμπάλα» αποτελείται από τον «Βασιλιά Ατεχένε», τη «Βασίλισσα Νάντι» και τον «Ασνάτ».

Μέλη μιας ομάδας Αφρικανών που αυτοαποκαλείται «βασίλειο της Κουμπάλα» απομακρύνθηκαν από καταυλισμό που είχαν στήσει σε δημοτική δασική έκταση στη Σκωτία. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, αξιωματούχων μετανάστευσης και δημοσιογράφων.

Το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά στο TikTok, δείχνοντας δύο άτομα να οδηγούνται από ένστολους αστυνομικούς εκτός του χώρου.



Ο 36χρονος Κόφι Όφε, από τη Γκάνα, που αυτοαποκαλείται «βασιλιάς Ατέχενε», καθώς και η Αμερικανίδα Κάουρα Τέιλορ, που χρησιμοποιεί τον τίτλο «υπηρέτρια της αυλής», συνελήφθησαν από τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατηγορούνται για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η 43χρονη Ζαν Γκάσο, καταγόμενη από τη Ζιμπάμπουε και γνωστή ως «βασίλισσα Νάντι», αποχώρησε καλυμμένη, στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος.

The self proclaimed African Tribe Evicted from Woods in Scotland . pic.twitter.com/3a4LUwPVFn — Naqeeb Hussain (@Passdarg) October 2, 2025

Το υπόβαθρο της υπόθεσης

Η ομάδα, που έχει παρουσία στο διαδίκτυο με πάνω από 100.000 ακολούθους σε TikTok και Facebook, είχε στήσει τον καταυλισμό της από την άνοιξη σε πλαγιά πάνω από το Τζέντμπεργκ. Ισχυριζόταν ότι «ανακαταλαμβάνει» γη που αφαιρέθηκε από τους προγόνους της πριν από 400 χρόνια, αρνούμενη να αναγνωρίσει την εξουσία των δικαστηρίων.

Την περασμένη εβδομάδα, το δικαστήριο του Σέλκιρκ είχε εκδώσει απόφαση που απαγόρευε στα μέλη της να καταλαμβάνουν εκτάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Είχε προηγηθεί και απαγόρευση επιστροφής σε ιδιωτική γη από την οποία είχαν ήδη εκδιωχθεί.

Ανακουφισμένη η τοπική κοινωνία

Ο τοπικός σύμβουλος Σκοτ Χάμιλτον δήλωσε ότι η εξέλιξη έφερε «ανακούφιση» στην τοπική κοινωνία. «Ήταν μια μακρά διαδικασία με τη συνεργασία συμβουλίου, αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής είχαν δεχθεί τεράστια πίεση τους τελευταίους μήνες», σημείωσε.

Στις 10:00, ο αστυνομικός κλοιός αποσύρθηκε και συνεργεία του δήμου ξεκίνησαν να απομακρύνουν τα υπάρχοντα της ομάδας. Κουβέρτες, ρούχα και τρόφιμα φορτώθηκαν σε απορριμματοφόρο, ενώ ο καταυλισμός αποξηλώθηκε πλήρως.

Ο δημοσιογράφος του BBC Σκωτίας, Κάμερον Μπάτλ, περιέγραψε την ατμόσφαιρα: «Φτάσαμε λίγο μετά τις 06:30 και ο κλοιός της αστυνομίας ήταν ήδη σε ισχύ. Στις 08:00, ένα κομβόι οχημάτων μπήκε στη δασική περιοχή. Οι περισσότεροι παρακολουθούσαμε από drone και από το live stream στο κινητό μιας γυναίκας μέσα στο καταυλισμό. Λίγο αργότερα, όταν μας επέτρεψαν να πλησιάσουμε, βρήκαμε το σημείο άδειο, με δεκάδες μαύρες σακούλες γεμάτες με τα υπάρχοντα της ομάδας σκορπισμένα στο έδαφος».

