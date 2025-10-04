Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα

Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που μια μητέρα σκοτώθηκε όταν το ασανσέρ στο οποίο μπήκε κατρακύλησε επτά ορόφους.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας, ο σύζυγός της άτυχης γυναίκας φαίνεται να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τη σώσει, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε 11όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Altaylilar στην επαρχία Mersin της Τουρκίας, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Pelin Yasot Kiyga έφυγε από το διαμέρισμά της στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας για να πάει στην εργασία της, όταν ξαφνικά το ασανσέρ παρουσίασε βλάβη.

Ο σύζυγος της Pelin, Gokhan Kiyga προσπάθησε να βρει τρόπο να ξεκλειδώσει τις πόρτες, κάλεσε για βοήθεια από το κινητό του, ενώ στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο απόσπασμα, τραβά απεγνωσμένα το κουμπί του ασανσέρ.

Η αρχή του τέλους είχε ξεκινήσει. Η καμπίνα του ασανσέρ μπλόκαρε και λίγα λεπτά αργότερα κατρακύλησε μαζί με τα βαριά σκυροδεμένα αντίβαρα.

Tarsus’ta Asansör Faciası: Düşme Anı Görüntülere Yansıdı



Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen asansör kazasında bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi Sizin Evler Apartmanı’nda işe gitmek için evinden çıkan Pelin… pic.twitter.com/N6hCWX9Bpt — Mersin Haber (@mersinhaber) October 1, 2025

Ο σύζυγος της άτυχης Pelin φαίνεται να κρατά το κεφάλι του από απόγνωση όντας τραυματισμένος στο πόδι από τις μάταιες προσπάθειες να απεγκλωβίσει την σύζυγό του. Στο βίντεο φαίνεται να τρέχει κατεβαίνοντας τις σκάλες προκειμένου να δει τι έχει συμβεί με τη σύζυγό του.

Η Pelin ανασύρθηκε ζωντανή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η νεαρή μητέρα από το Mersin υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας πίσω ένα παιδί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει μιλήσει με 17 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας και έχει συλλάβει τρεις υπόπτους, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπεύθυνος της εταιρείας συντήρησης του ασανσέρ, ο τωρινός διαχειριστής και ο εργοδηγός του κτιρίου.

Κάτοικοι αποκάλυψαν ότι το ασανσέρ παρουσίαζε προβλήματα για πάνω από ένα μήνα πριν το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης