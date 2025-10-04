«Πήρε φωτιά ο ουρανός» - Επίδειξη drones στην Κίνα οδήγησε σε παρανάλωμα του πυρός
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Μια επίδειξη πυροτεχνημάτων με drone στην Κίνα ξέφυγε από τον έλεγχο και μετατράπηκε σε χάος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η επίδειξη πραγματοποιούνταν στην πόλη Luliang κατά τη διάρκεια των εορτών της Εθνικής Ημέρας, όταν ξαφνικά τεράστιες σπίθες έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια της επίδειξης πυροτεχνημάτων.
Σύμφωνα με το «China-A», δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
