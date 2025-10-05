Κίνα: Κόβει την ανάσα η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου - Εγκαίνια σε ύψος 625 μέτρων

Αεροφωτογραφία της γέφυρας του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang - Η υψηλότερη στον κόσμο

Εγκαινιάστηκε στην Κίνα η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Γκουιτζόου (Guizhou), εκτοπίζοντας από την κορυφή μία άλλη γέφυρα της ίδιας επαρχίας.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon Bridge υψώνεται στα περίπου 625 μέτρα (2.050 πόδια) πάνω από ένα φαράγγι και τον ποταμό που το διασχίζει, στην αγροτική περιοχή της νότιας Κίνας. Το ύψος της είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με την υψηλότερη γέφυρα των ΗΠΑ, την Royal Gorge Bridge.

Πρόκειται για το νεότερο «θαύμα υποδομής» της Κίνας. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να τονώσει τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη σε μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Ρεκόρ και συναρπαστικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η νέα γέφυρα κατέχει επίσης το ρεκόρ ως η μακρύτερη γέφυρα του κόσμου σε ορεινή περιοχή, καθώς εκτείνεται σε μήκος 1.402 μέτρων (4.600 πόδια).

Το μεγα-έργο, του οποίου η κατασκευή διήρκεσε τρία χρόνια και οκτώ μήνες, θα μειώσει δραματικά τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πλευρών του φαραγγιού, από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, συνδέοντας παράλληλα σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

«Αισθάνομαι υπερήφανος που άφησα το σημάδι μου. Το να φεύγω τώρα είναι γλυκόπικρο, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος», δήλωσε ο Τιαν Χονγκρούι, τεχνικός της γέφυρας, στο κρατικό δίκτυο CCTV News, προσθέτοντας: «Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου».

Για τους επισκέπτες, η γέφυρα προσφέρει μία μοναδική εμπειρία:

Διαθέτει γυάλινο ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας που ανεβάζει τους επισκέπτες σε ένα καφέ στα 790 μέτρα πάνω από τον ποταμό.



Οι τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν bungee jumping ή να περπατήσουν σε έναν γυάλινο διάδρομο ύψους 580 μέτρων.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Επένδυση στην ανάπτυξη

Η επαρχία Γκουιτζόου, όπου ζουν περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει υποστεί μια τεράστια εκστρατεία υποδομών τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο του αγώνα της κινεζικής κυβέρνησης κατά της φτώχειας. Σήμερα, η επαρχία διαθέτει πάνω από 32.000 γέφυρες (ολοκληρωμένες ή υπό κατασκευή), σε σύγκριση με περίπου 2.900 τη δεκαετία του 1980.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκουιτζόου φιλοξενεί επίσης τη δεύτερη ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, την Duge Bridge, η οποία εγκαινιάστηκε το 2016.

*Με πληροφορίες από nbcnews