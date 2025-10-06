Γαλλία-Η μοναξιά της εξουσίας:Ο Μακρόν περπατάει κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού

Μια εικόνα μοναξιάς, που απεικονίζει τη στιγμή που περνάει ο πρόεδρος. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσε πλάνα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να περπατάει στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Στο βίντεο, ο Μακρόν περπατάει μόνος του στην παρισινή αποβάθρα, με τρία άτομα σε απόσταση, πιθανώς μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, και σε κάποιο σημείο φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο.

Crise politique: Emmanuel Macron doit "partir", estime Robert Ménard, maire Divers Droite de Béziers pic.twitter.com/f0Jbc5D1U4 — BFMTV (@BFMTV) October 6, 2025

«Έχει πολλές διαβουλεύσεις να κάνει αυτή τη στιγμή», σχολίασε ο δημοσιογράφος, μιλώντας για «τη μοναξιά της εξουσίας, τη μοναξιά ενός προέδρου που αντιμετωπίζει τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει τις επόμενες ώρες».

Ο Μακρόν βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με δυσκολίες και πρέπει να βρει έναν τρόπο να βγάλει τη χώρα από την πολιτική κρίση. Ενώ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, οι επιλογές του στενεύουν όλο και περισσότερο.

Και αν έχει εμπιστευτεί στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του τις τελικές διαπραγματεύσεις μέχρι την Τετάρτη, αναμφίβολα το γνωρίζει εκ των προτέρων: Έχει παγιδευτεί.

Κάποτε κυρίαρχος των ρολογιών, τώρα προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Καμία ομιλία του δεν «σχεδιάζεται σε αυτό το στάδιο», διευκρινίζεται από τα Ηλύσια Πεδία.

«Ο στόχος είναι να έχουμε όλα τα χαρτιά στο χέρι», σχολιάζει συνεργάτης του. Σε κάθε περίπτωση, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Σεμπαστιάν Λεκόρνυ θα μπορούσε να καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με την αντιπολίτευση σε μόλις 48 ώρες.

«Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Αλλά εξαρτάται από αυτόν να μας βγάλει από αυτό το χάος. Είναι υπεύθυνος. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη», δήλωσε στο BFMTV ο πρώην βουλευτής του Μακρόν, Πατρίκ Βινιάλ.

Έχοντας προσπαθήσει να επικεντρωθεί στη διεθνή σκηνή τους τελευταίους μήνες για να αποφύγει μια ασφυκτική πολιτική ατμόσφαιρα, ο πρόεδρος βρίσκεται για άλλη μια φορά με την πλάτη στον τοίχο. Και τώρα έχει λίγες επιλογές.

Η επιλογή ενός αριστερού πρωθυπουργού

Το πρώτο θα ήταν να αλλάξει τακτική και να συμφωνήσει στον διορισμό ενός αριστερού πρωθυπουργού. Αυτή θα ήταν μια εξαιρετικά συμβολική χειρονομία. Αν και το Νέο Λαϊκό Μέτωπο επικράτησε στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να διορίσει πρωθυπουργό μια αριστερή προσωπικότητα.

Ως επιχείρημα, οι στενοί συνεργάτες του προέδρου έχουν επανειλημμένα εξηγήσει ότι η αριστερά δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Βουλή. Ωστόσο, δεν φαίνεται αδύνατο μια σχετικά συναινετική προσωπικότητα να καταφέρει να αποκτήσει την πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι είναι ο εγγυητής των μεταρρυθμίσεων των δύο πενταετών θητειών του και ότι αυτό έχει βελτιώσει την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, δείχνοντας ότι ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Ειλικρινά, δεν τον βλέπω να αλλάζει γνώμη σε αυτό», λέει ένας βουλευτής των Μακρονιστών. «Αν έπρεπε να διορίσει κάποιον από την αριστερά, πιθανότατα θα το είχε ήδη κάνει», μοιράζεται επίσης ο Μπρουνό Μιλιέν, πρώην βουλευτής του Μοντέρνου και κάποτε σύμβουλος του Φρανσουά Μπαϊρού στο Ματινιόν.

Παραίτηση, εξαιρετικά απίθανη. Εκτός κι αν...

Θα έχει ο Εμανουέλ Μακρόν την Γκωλική του στιγμή; Και όπως ο στρατηγός στις 27 Απριλίου 1969, μπορεί να παραιτηθεί; Αδιανόητο για πολύ καιρό . Η Μαρίν Λεπέν, από την πλευρά της, ένιωσε ότι δεν χρειαζόταν να «καλέσει» τον αρχηγό του κράτους να παραιτηθεί, αλλά ότι θα έβρισκε αυτή την απόφαση «σοφή».

Η υπόθεση αυτή φαίνεται εξαιρετικά απίθανη προς το παρόν.

Εν τω μεταξύ, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει υποσχεθεί να «αναλάβει την ευθύνη» εάν ο Σεμπαστιάν Λεκορνού αποτύχει ξανά. Αυτή η σκόπιμα αόριστη και ασυνήθιστη φράση του αρχηγού του κράτους αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλών ερμηνειών.

Διαβάστε επίσης