Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά

Ο πρώην «αστέρας» του NFL και νυν τηλεοπτικός αναλυτής, Μαρκ Σάντσες, κατηγορείται για κακούργημα έπειτα από συμπλοκή που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του, το πρωί του Σαββάτου (04/10), στο κέντρο της Ιντιανάπολις.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μέριον, Ράιαν Μίαρς, ανέφερε ότι η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην αναβάθμιση των κατηγοριών. Ο Σάντσες είχε αρχικά κατηγορηθεί για τρία πλημμελήματα. Πλέον, αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα που αφορά πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 6 έτη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η συμπλοκή προκλήθηκε έπειτα από καυγά για θέση στάθμευσης, μεταξύ του Σάντσες και ενός οδηγού φορτηγού, ηλικίας 69 ετών.

«Υπάρχουν καταγγελίες ότι ένας 38άχρονος άνδρας ενεπλάκη σε διαπληκτισμό με έναν 69άχρονο, ο οποίος υπέστη σοβαρές σωματικές βλάβες. Μιλάμε κυριολεκτικά για μία διαφωνία σχετικά με το πού σταθμεύουν οι άνθρωποι, που είχε εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες».

Ο ηλικιωμένος, Πέρι Τολ, κατέθεσε αστική αγωγή εναντίον του Σάντσες και της Fox Corporation τη Δευτέρα, στο Marion County. Η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για επίθεση και αμέλεια στην πρόσληψη και εποπτεία. Δεν ζητείται συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης, αλλά αναμένεται να καθοριστεί στο δικαστήριο.

Ο αδελφός του Σάντσες, Νικ, ανέφερε εκ μέρους της οικογένειας πως «αυτή είναι μία δύσκολη περίοδος για όλους. Ο Μαρκ και η οικογένειά μας είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και τη στήριξη των τελευταίων ημερών. Ο Μαρκ παραμένει υπό ιατρική φροντίδα και επικεντρώνεται στην ανάρρωσή του, καθώς συνεχίζεται η νομική διαδικασία, ευχαριστούμε θερμά τους πρώτους ανταποκριτές και το ιατρικό προσωπικό».

Ο Σάντσες βρισκόταν στην Ιντιανάπολις για να καλύψει τον αγώνα των Colts με τους Raiders για το Fox Sports. Μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που εξασφάλισε το CNN. Το Fox Sports ανακοίνωσε αργότερα ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η νέα ένορκη κατάθεση περιείχε επιπλέον λεπτομέρειες, που οδήγησαν στην απαγγελία κακουργηματικής κατηγορίας.

Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Κρις Μπέιλι, τόνισε πως «είμαστε τυχεροί για το γεγονός πως δεν υπήρξαν θύματα από αυτό το περιστατικό, που περιλάμβανε χρήση μαχαιριού».

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ο Σάντσες έτρεχε σε σοκάκι κοντά στο ξενοδοχείο Indianapolis Marriott Downtown όταν πλησίασε τον Τολ, ο οποίος εργαζόταν για εταιρεία συλλογής και ανταλλαγής τηγανισμένου λαδιού και είχε σταθμεύσει σε χώρο εκφόρτωσης.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου δείχνει τον Σάντσες να προσεγγίζει το φορτηγό του Τολ και να αρχίζει συνομιλία, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Ο Τολ είπε στους ντετέκτιβ ότι ο Σάντσες –τον οποίο δεν αναγνώρισε– είχε έντονη οσμή αλκοόλ και μιλούσε ακατάληπτα. Ανέφερε, επίσης, ότι ο πρώην quarterback στο NFL ανέβηκε στην καμπίνα του φορτηγού, παρά τις αντιρρήσεις του και πως τον άρπαξε και τον έριξε πάνω σε τοίχο.

Ο Τολ υποστήριξε ότι τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού, αλλά εκείνος συνέχισε να τον πλησιάζει. Τότε, έβγαλε μαχαίρι και τον χτύπησε επανειλημμένα.

«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με σκοτώσει», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Τολ μαχαίρωσε δύο ή τρεις φορές τον Σάντσες, έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων και παλέτες, αλλά τελικά σηκώθηκε και τον χτύπησε ξανά, την τελευταία φορά, όταν ο Σάντσες τον πλησίασε εκ νέου.

«Ο Σάντσες τον κοίταξε με έκπληξη, γύρισε και απομακρύνθηκε προς το βόρειο μέρος του σοκακιού», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η αγωγή σημειώνει ότι ο Τολ αιμορραγούσε και υπέστη σοβαρά τραύματα, περιλαμβανομένων μόνιμης παραμόρφωσης, απώλειας λειτουργικότητας, άλλων σωματικών βλαβών και ψυχικής οδύνης.

Η Fox Corporation κατηγορείται ότι δεν εποπτεύει επαρκώς τη συμπεριφορά του Σάντσες και ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την «τάση του για αλκοόλ ή / και επιβλαβή συμπεριφορά».

Ο Μαρκ Σάντσες φέρεται να είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι δεν θυμόταν σχεδόν τίποτα από το περιστατικό· ούτε τα πρόσωπα, ούτε το σημείο.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η αστυνομία κλήθηκε στο Loughmiller’s Pub and Eatery στην οδό Washington –περίπου από 2 χιλιόμετρα μακριά από το Lucas Oil Stadium– όπου εντόπισε τον Σάντσες με πολλαπλές μαχαιριές στο άνω μέρος του κορμού, ενώ, εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας με τραύμα στο αριστερό μάγουλο.

Ο εισαγγελέας επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά βίντεο ως αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετες κατηγορίες.