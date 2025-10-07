Επιδημία γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Ολλανδία: Μαζική θανάτωση 71.000 κοτόπουλων

Αυτή είναι η πρώτη επιδημία γρίπης των πτηνών στην Ολλανδία από τον Μάρτιο.

Επιδημία γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Ολλανδία: Μαζική θανάτωση 71.000 κοτόπουλων

Κοτόπουλα σε μονάδα εκτροφής. 

AP/Vadim Ghirda
Στη μαζική θανάτωση περίπου 71 χιλιάδων κοτόπουλων σε μια μονάδα εκτροφής πτηνών θα προχωρήσει η Ολλανδία, μετά την ανίχνευση της γρίπης των πτηνών σε κτηνοτροφική εγκατάσταση στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης την Τρίτη (07/10).

Αυτή είναι η πρώτη επιδημία γρίπης των πτηνών στην Ολλανδία από τον Μάρτιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει μέχρι στιγμής σε εθνικό επίπεδο την υποχρέωση να παραμένουν τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη επιδημία δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο μέτρο. Ωστόσο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις νόσους των ζώων θα συνεδριάσει σύντομα για να αξιολογήσει τον κίνδυνο.

