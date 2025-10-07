Γαλλία: Φωτιά σε φορτηγό κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία - Ακούστηκαν εκρήξεις - Βίντεο

Εκρήξεις σε φορτηγό που έπιασε φωτιά ακούστηκαν κοντά στην επίσημη κατοικία του Γάλλου πρωθυπουργού στο Παρίσι, το πρωί της Τρίτης (07/10), ενώ η χώρα βρίσκεται εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Πέρα από το «μπαρούτι» της πολιτικής σκηνής, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε να αντιμετωπίσει και πραγματικές εκρήξεις, σημειώνει το γαλλικό RTL, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση με κεντρώους πολιτικούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ένα φορτηγό έπιασε φωτιά λίγες δεκάδες μέτρα από την πρωθυπουργική κατοικία στη Ματινιόν στις 9:30 π.μ., ενώ μέσα στο όχημα που ανήκε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τον δημόσιο φωτισμό της γαλλικής πρωτεύουσας υπήρχαν δοχεία αεροζόλ.

⚡️A car caught fire and exploded in central Paris



The incident occurred near the residence of the French Prime Minister — right as outgoing Defense Minister Sébastien Lecornu was scheduled to meet with fellow centrist politicians. pic.twitter.com/3O7n7k0Vm9 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική έκρηξη, αναφέρει η Le Parisien, αλλά οι περαστικοί και οι περιοίκοι ανησύχησαν, καθώς ακούγονταν ο ήχος των δοχείων που έσκαγαν, ενώ ένα σύνεφο μαύρου καπνού υψήθηκε στον ουρανό του Παρισιού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού δήλωσε την εφημερίδα ότι η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και ότι οι φλόγες δεν εξαπλώθηκαν στα γειτονικά κτίρια.

