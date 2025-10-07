Γαλλία: Φωτιά σε φορτηγό κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία - Ακούστηκαν εκρήξεις - Βίντεο
Φωτιά σε φορτηγό με δοχεία αεροζόλ προκάλεσε ήχους εκρήξεων λίγες δεκάδες μέτρα από την επίσημη κατοικία του Γάλλου πρωθυπουργού
Εκρήξεις σε φορτηγό που έπιασε φωτιά ακούστηκαν κοντά στην επίσημη κατοικία του Γάλλου πρωθυπουργού στο Παρίσι, το πρωί της Τρίτης (07/10), ενώ η χώρα βρίσκεται εν μέσω πολιτικής κρίσης.
Πέρα από το «μπαρούτι» της πολιτικής σκηνής, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε να αντιμετωπίσει και πραγματικές εκρήξεις, σημειώνει το γαλλικό RTL, καθώς εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη συνάντηση με κεντρώους πολιτικούς.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ένα φορτηγό έπιασε φωτιά λίγες δεκάδες μέτρα από την πρωθυπουργική κατοικία στη Ματινιόν στις 9:30 π.μ., ενώ μέσα στο όχημα που ανήκε στην εταιρεία που διαχειρίζεται τον δημόσιο φωτισμό της γαλλικής πρωτεύουσας υπήρχαν δοχεία αεροζόλ.
Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική έκρηξη, αναφέρει η Le Parisien, αλλά οι περαστικοί και οι περιοίκοι ανησύχησαν, καθώς ακούγονταν ο ήχος των δοχείων που έσκαγαν, ενώ ένα σύνεφο μαύρου καπνού υψήθηκε στον ουρανό του Παρισιού.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού δήλωσε την εφημερίδα ότι η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα και ότι οι φλόγες δεν εξαπλώθηκαν στα γειτονικά κτίρια.