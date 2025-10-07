Καναδάς: Θαλάσσιο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 λευκές φάλαινες

Το θαλάσσιο πάρκο «Marineland» στον Καναδά απειλεί να προχωρήσει στη θανάτωση 30 λευκών φαλαινών (beluga), αφού η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημά του να τις μεταφέρει στην Κίνα.

Το «Marineland» στο Οντάριο είχε σκοπό να παραχωρήσει τα ζώα σε θεματικό πάρκο στην πόλη Zhuhai, ύστερα από χρόνια οικονομικών δυσκολιών και κατηγοριών για κακομεταχείριση. Ωστόσο, η καναδική κυβέρνηση απαγόρευσε τη μεταφορά τους την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη ανησυχία για παρόμοιο καθεστώς κακομεταχείρισης των φαλαινών.

Το Marineland ζήτησε στη συνέχεια ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να συνεχίσει να φροντίζει τα ζώα, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε ως «ακατάλληλο», σύμφωνα με την Υπουργό Αλιείας Joanne Thompson.

?? A Canadian theme park said it will have no choice but to euthanize 30 beluga whales if the federal government does not provide emergency funding by the end of Tuesday.

➡️ https://t.co/vrNNuP3IyG pic.twitter.com/vEXWaLXjkw — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2025

Χωρίς κρατική στήριξη και καθώς προετοιμάζεται να διακόψει τη λειτουργία του, το Marineland ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε ευθανασία των φαλαινών, σύμφωνα με τους New York Times και το CBC News.

Το πάρκο δήλωσε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα θαλάσσια θηλαστικά, ιδίως μετά το φετινό καλοκαίρι που παρέμεινε κλειστό, μεταφέροντας σταδιακά τα υπόλοιπα ζώα του.

Η υπουργός Thompson, ωστόσο, τόνισε ότι η έλλειψη εναλλακτικής λύσης για τις φάλαινες δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει το κόστος συντήρησής τους.

Το Marineland είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τις φάλαινες στο Chimelong Ocean Kingdom στη Zhuhai, κοντά στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Η Thompson απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τη νέα νομοθετική ρύθμιση του 2019 που απαγορεύει τη χρήση φαλαινών και δελφινιών για ψυχαγωγικό θέαμα.

«Δεν θα μπορούσα με καθαρή συνείδηση να εγκρίνω μια εξαγωγή που θα διαιώνιζε την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί αυτά τα ζώα», δήλωσε η υπουργός. «Η έγκριση θα σήμαινε μια ζωή σε αιχμαλωσία».

Unsplash

Οι επικρίσεις προς το Marineland ξεκίνησαν ήδη από το 2020, όταν η Υπηρεσία Ευημερίας Ζώων ξεκίνησε έρευνα στο πάρκο. Διαπιστώθηκε ότι 12 φάλαινες είχαν πεθάνει μέσα σε δύο χρόνια, ενώ όλα τα θαλάσσια ζώα του πάρκου θεωρήθηκαν πώς βρίσκονται σε «σε κατάσταση σύγχυσης».

Σύμφωνα με το «Canadian Press», ο αριθμός θανάτων των φαλαινών από το 2019 μέχρι σήμερα έχει φτάσει τους 20.

A Canadian theme park said it will have no choice but to euthanize 30 beluga whales if the federal government does not provide emergency funding by the end of Tuesday.



https://t.co/lRWkr6Jl04 — CBS News (@CBSNews) October 7, 2025

Με την επισκεψιμότητα να μειώνεται δραματικά και την οικονομική κατάσταση του Marineland να επιδεινώνεται, το θεματικό πάρκο κατάφερε τον Φεβρουάριο να εξασφαλίσει άδεια επαναϋποθήκευσης της γης του, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μεταφορά των ζώων και να αναζητήσει νέο αγοραστή.

Οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων εξέφρασαν οργή για τη στάση του πάρκου και το ενδεχόμενο ευθανασίας των φαλαινών.

Η Camille Labchuk, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης «Animal Justice», δήλωσε ότι το Marineland έχει «ηθική υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τη μελλοντική φροντίδα των ζώων», χαρακτηρίζοντας την απειλή ευθανασίας «καταδικαστέα».

Η οργάνωση World Animal Protection κάλεσε την τοπική κυβέρνηση να παρέμβει και να κατασχέσει τις φάλαινες, ζητώντας να «εξασφαλιστεί ότι τα ζώα θα λάβουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Διαβάστε επίσης