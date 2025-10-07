Καναδάς: Θαλάσσιο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 λευκές φάλαινες

Το Marineland είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τις φάλαινες στο Chimelong Ocean Kingdom στη Zhuhai, με το αίτημα να απορρίπτεται από την κυβέρνηση του Καναδά

Newsbomb

Καναδάς: Θαλάσσιο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 λευκές φάλαινες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το θαλάσσιο πάρκο «Marineland» στον Καναδά απειλεί να προχωρήσει στη θανάτωση 30 λευκών φαλαινών (beluga), αφού η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημά του να τις μεταφέρει στην Κίνα.

Το «Marineland» στο Οντάριο είχε σκοπό να παραχωρήσει τα ζώα σε θεματικό πάρκο στην πόλη Zhuhai, ύστερα από χρόνια οικονομικών δυσκολιών και κατηγοριών για κακομεταχείριση. Ωστόσο, η καναδική κυβέρνηση απαγόρευσε τη μεταφορά τους την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη ανησυχία για παρόμοιο καθεστώς κακομεταχείρισης των φαλαινών.

Το Marineland ζήτησε στη συνέχεια ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να συνεχίσει να φροντίζει τα ζώα, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε ως «ακατάλληλο», σύμφωνα με την Υπουργό Αλιείας Joanne Thompson.

Χωρίς κρατική στήριξη και καθώς προετοιμάζεται να διακόψει τη λειτουργία του, το Marineland ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε ευθανασία των φαλαινών, σύμφωνα με τους New York Times και το CBC News.

Το πάρκο δήλωσε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα στα θαλάσσια θηλαστικά, ιδίως μετά το φετινό καλοκαίρι που παρέμεινε κλειστό, μεταφέροντας σταδιακά τα υπόλοιπα ζώα του.

Η υπουργός Thompson, ωστόσο, τόνισε ότι η έλλειψη εναλλακτικής λύσης για τις φάλαινες δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει το κόστος συντήρησής τους.

φάλαινα

Το Marineland είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τις φάλαινες στο Chimelong Ocean Kingdom στη Zhuhai, κοντά στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Η Thompson απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τη νέα νομοθετική ρύθμιση του 2019 που απαγορεύει τη χρήση φαλαινών και δελφινιών για ψυχαγωγικό θέαμα.

«Δεν θα μπορούσα με καθαρή συνείδηση να εγκρίνω μια εξαγωγή που θα διαιώνιζε την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί αυτά τα ζώα», δήλωσε η υπουργός. «Η έγκριση θα σήμαινε μια ζωή σε αιχμαλωσία».

λευκή-φάλαινα

Unsplash

Οι επικρίσεις προς το Marineland ξεκίνησαν ήδη από το 2020, όταν η Υπηρεσία Ευημερίας Ζώων ξεκίνησε έρευνα στο πάρκο. Διαπιστώθηκε ότι 12 φάλαινες είχαν πεθάνει μέσα σε δύο χρόνια, ενώ όλα τα θαλάσσια ζώα του πάρκου θεωρήθηκαν πώς βρίσκονται σε «σε κατάσταση σύγχυσης».

Σύμφωνα με το «Canadian Press», ο αριθμός θανάτων των φαλαινών από το 2019 μέχρι σήμερα έχει φτάσει τους 20.

Με την επισκεψιμότητα να μειώνεται δραματικά και την οικονομική κατάσταση του Marineland να επιδεινώνεται, το θεματικό πάρκο κατάφερε τον Φεβρουάριο να εξασφαλίσει άδεια επαναϋποθήκευσης της γης του, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μεταφορά των ζώων και να αναζητήσει νέο αγοραστή.

Οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων εξέφρασαν οργή για τη στάση του πάρκου και το ενδεχόμενο ευθανασίας των φαλαινών.

Η Camille Labchuk, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης «Animal Justice», δήλωσε ότι το Marineland έχει «ηθική υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τη μελλοντική φροντίδα των ζώων», χαρακτηρίζοντας την απειλή ευθανασίας «καταδικαστέα».

Η οργάνωση World Animal Protection κάλεσε την τοπική κυβέρνηση να παρέμβει και να κατασχέσει τις φάλαινες, ζητώντας να «εξασφαλιστεί ότι τα ζώα θα λάβουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι Αρχές εξετάζουν κίνητρα, περιουσιακά στοιχεία και προηγούμενες επιθέσεις

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Διαφημιστικό κόλπο η απόφαση του «Βασιλιά» - Το βίντεο με την ανακοίνωση

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Θαλάσσιο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 λευκές φάλαινες αν δεν λάβει πόρους από την κυβέρνηση

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη βουλευτής με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» - Η επίμαχη ανάρτηση

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πληρωμές με αναγνώριση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

F/A-XX: «Πράσινο φως» για το μαχητικό νέας γενιάς των ΗΠΑ - Σκίζει τους αιθέρες

18:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μετέτρεψαν εκκλησία στα Κατεχόμενα σε καφέ-μπαρ - Βίντεο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Το A320 της Airbus ξεπέρασε το 737 της Boeing κι έγινε το πιο εμπορικό αεροσκάφος όλων των εποχών

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ναι στον αφοπλισμό, αλλά όχι στη διακυβέρνηση από τον σερ Μπλερ

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Χάος στους δρόμους λόγω βροχής - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε η 15χρονη πριν καταγγείλει τον πατέρα της για ενδοοικογενεική βία

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι όροι της Χαμάς - Μόνιμη παύση πυρός και πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

17:13WHAT THE FACT

Nέα εκδοχή για την τοποθεσία που βρίσκεται ο Κήπος της Εδέμ

17:12WHAT THE FACT

Οπτική ψευδαίσθηση: Μπορείτε να βρείτε το κλειδί σε 6 δευτερόλεπτα;

17:10LIFESTYLE

Μάργκοτ Ρόμπι: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι φορώντας μόνο ένα μικροσκοπικό bralette κάτω από το τζάκετ της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Μετέτρεψαν εκκλησία στα Κατεχόμενα σε καφέ-μπαρ - Βίντεο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σοκαριστικές εικόνες πριν και μετά την έναρξη της σύγκρουσης - Ισοπεδωμένες πόλεις και δεκάδες χιλιάδες νεκροί

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα «45άρια»

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

F/A-XX: «Πράσινο φως» για το μαχητικό νέας γενιάς των ΗΠΑ - Σκίζει τους αιθέρες

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Το A320 της Airbus ξεπέρασε το 737 της Boeing κι έγινε το πιο εμπορικό αεροσκάφος όλων των εποχών

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ