Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

Ο Ιμπραήμ Καλίν, διευθυντής του Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας (MIT), θα συμμετάσχει αύριο στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα τουρκικά δημοσιεύματα, ο Καλίν είχε διμερείς συναντήσεις με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τη Χαμάς πριν από τις συνεδριάσεις.

Μετά τις επαφές της περασμένης εβδομάδας στην Ντόχα, ξεκίνησε η διαδικασία έμμεσης διαπραγμάτευσης στην Αίγυπτο. Η Τουρκία συμμετέχει επίσης στη διαδικασία μέσω επαφών με τα εμπλεκόμενα μέρη και πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται σε ανθρωπιστικές προτεραιότητες επί τόπου.

Τα θέματα προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών στις οποίες θα συμμετάσχει ο Καλίν αύριο περιλαμβάνουν τη διασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την αντιμετώπιση των μηχανισμών ανταλλαγής ομήρων/κρατουμένων και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Διπλωματικές πηγές της Τουρκίας αναφέρουν ότι οι έμμεσες επαφές μεταξύ των μερών αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων βημάτων για την ανάσχεση της κλιμάκωσης επί τόπου και την επέκταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε πολυμερή μορφή, με επίκεντρο τις θέσεις των μερών και τις προτάσεις των διαμεσολαβητών.

