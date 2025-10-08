Μαδρίτη: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου - Ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί

Τα θύματα είναι τρεις εργάτες ηλικίας από 30 ως 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μάλι και τη Γουινέα, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης.

Εικόνα από την επιχείρηση διάσωσης. 

Τα συνεργεία διάσωσης στην Ισπανία ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων από τα συντρίμμια ανακαινιζόμενου εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, το οποίο θα μετατρεπόταν σε ξενοδοχείο και κατέρρευσε χθες το μεσημέρι, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

"Με μεγάλη μας θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τα πτώματα των ανθρώπων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση", έγραψε στο Χ ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα.

Τα θύματα είναι τρεις εργάτες ηλικίας από 30 ως 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μάλι και τη Γουινέα, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης.

Τα πτώματα βρέθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, σχεδόν 15 ώρες μετά την κατάρρευση της εσωτερικής κατασκευής.

Στην επιχείρηση έρευνας-διάσωσης συμμετείχαν αστυνομικοί και πυροσβέστες συνεπικουρούμενοι από drones και από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Άλλοι τρεις εργάτες τραυματίστηκαν.

Ένας εργάτης ονόματι Μιχαήλ χειριζόταν την αντλία σκυροδέματος στους χαμηλούς ορόφους του κτιρίου και βρισκόταν έξω όταν σημειώθηκε η κατάρρευση.

Όπως περιγράφει, είδε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και αμέσως απομακρύνθηκε τρέχοντας.

"Ημουν ο πρώτος που άρχισα να τρέχω. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Πρώτα θα σωθώ εγώ και μετά, αν μπορώ, θα σώσω άλλους", είπε χθες στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο των ανακαινιζόμενων κτιρίων της Μαδρίτης, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε κατασκευαστεί το 1965.

Είχε περάσει από δύο τεχνικούς ελέγχους, το 2012 και το 2022, και είχε χαρακτηριστεί "ακατάλληλο" εξαιτίας "της γενικής κατάστασης της πρόσοψης, του εξωτερικού του κτιρίου, τους μεσότοιχους, τις ταράτσες και το υδραυλικό και αποχετευτικό του σύστημα".

Το πρώην κτίριο γραφείων, το οποίο βρισκόταν σε μια περιοχή στο κέντρο της Μαδρίτης, δημοφιλή στους τουρίστες και σε μικρή απόσταση από την όπερα της ισπανικής πρωτεύουσας και από τα ανάκτορα, θα μετατρεπόταν σε τετράστερο ξενοδοχείο από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Το ακίνητο ανήκει στο fund RSR, το οποίο εδρεύει στη Σαουδική Αραβία--μια εταιρεία επενδύσεων ακινήτων, η οποία ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το RSR το αγόρασε έναντι 24,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Η ανακαίνισή του, η οποία είχε εγκριθεί από τις δημοτικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2024, αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια.

