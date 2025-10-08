Αγόρι «ανθρώπινο κουμπιουτεράκι» έγινε viral - Λύνει πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις σε μια στιγμή

Ένα αγόρι από το Αφγανιστάν, που έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «ανθρώπινο κομπιουτεράκι», έχει γίνει viral στα social media για την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία μπορεί να εκτελεί περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς.

Ο 7χρονος Samiullah, που πλέον βρίσκεται στο Πακιστάν, μπορεί να υπολογίζει με το μυαλό του μαθηματικές πράξεις εντός λίγων δευτερολέπτων.

Το αγόρι «ακόνισε» τόσο πολύ τις μαθηματικές του ικανότητες χάρη στις βόλτες που έκανε με τον πατέρα του στις αγορές της περιοχής, με τον μικρό να υπολογίζει κάθε συναλλαγή που έκανε και πόσα ξόδευε.

Ο αυτοδίδακτος «μαθηματικός» είπε ότι σκοπός του είναι να επιστρέψει στο Αφγανιστάν ως γιατρός και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για το καλό των φτωχών της χώρας του.

