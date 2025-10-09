Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής
Ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία, βρίσκεται μία μικρή αλλά εξαιρετικά εύπορη χώρα, που προσελκύει ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους εργαζομένους: Το Λιχτενστάιν.

Με φυσική ομορφιά που «κόβει» την ανάσα και οικονομία από τις ισχυρότερες παγκοσμίως, η χώρα προσφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EURES, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα ασφαλές και προνομιούχο περιβάλλον.

Στο Λιχτενστάιν, οι αμοιβές κυμαίνονται από 2.600 έως 7.200 ευρώ τον μήνα, ενώ, σε ειδικευμένες θέσεις μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 10.000 ευρώ. Για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, παρέχεται ακόμη και δωρεάν στέγαση, με τη διαδικασία αίτησης να προχωρά άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η χώρα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγκοσμίως, ενώ, η φύση και η ποιότητα ζωής αποτελούν ισχυρό δέλεαρ για όσους αναζητούν επαγγελματική σταθερότητα και προσωπική ευημερία.

Η γνώση γερμανικών αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Το Λιχτενστάιν στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητας εργαζομένων στην Ευρώπη, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αγγελίες.

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ποικίλα επαγγέλματα: Από κομμωτές και οικιακούς βοηθούς μέχρι τεχνίτες και εργαζόμενους στον κλάδο των logistics. Αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπερ σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται άδεια διαμονής, διάρκειας από 12 μήνες έως και 10 έτη, ανάλογα με το συμβόλαιο.

Όλες οι διαθέσιμες θέσεις αναρτώνται στο EURES.

Το φορολογικό καθεστώς του Λιχτενστάιν είναι ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η χώρα αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες με την Ένωση.

Ο συνδυασμός χαμηλών φόρων, πολιτικής σταθερότητας και υψηλού βιοτικού επιπέδου έχει μετατρέψει το Λιχτενστάιν σε ελκυστικό προορισμό για εργασία και επενδύσεις, προσφέροντας ένα περιβάλλον που εξισορροπεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τα οικονομικά προνόμια των Άλπεων.

