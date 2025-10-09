Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει νέο μυστήριο κοντά στη διαβόητη, απόρρητη βάση Area 51, αποκαλύπτοντας ότι το FBI ερευνά ένα πρόσφατο ατύχημα στην περιοχή.

Σε δήλωση στις 4 Οκτωβρίου, αξιωματούχοι της Creech Air Force Base στη Νεβάδα ανέφεραν ότι ένα αεροσκάφος «συμμετείχε σε ένα περιστατικό» συντριβής στην έρημο μόλις λίγα μίλια μακριά από την απαγορευμένη ζώνη γύρω από την Area 51, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η φημισμένη βάση συνδέεται με θεωρίες περί εξωγήινων εδώ και δεκαετίες, με ερευνητές UFO και συνωμοσιολόγους να υποστηρίζουν ότι μυστικά κυβερνητικά προγράμματα διεξάγονται εκεί από τη δεκαετία του 1950.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι το αεροσκάφος ανήκε στη βάση ως μέρος της 432ης Μοίρας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημάνθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είχε εκδώσει προσωρινή απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή για ολόκληρη εβδομάδα, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις πέρα από το «εθνική ασφάλεια».

Η περιοχή της απαγόρευσης πτήσεων βρισκόταν περίπου 12 μίλια ανατολικά από τα όρια ασφαλείας της Area 51 και περίπου 24 μίλια από την ίδια τη βάση.

Ωστόσο, η Πολεμική Αεροπορία αποκάλυψε ότι μετά τον καθαρισμό του χώρου από το στρατό, εμφανίστηκαν ακόμα πιο παράξενες ενδείξεις. Αξιωματούχοι της Creech ανέφεραν ότι στις 3 Οκτωβρίου βρέθηκε στο σημείο συντριβής ένα «αδρανές εκπαιδευτικό βλήμα» και ένα κομμάτι αεροσκάφους άγνωστης ταυτότητας, οδηγώντας σε ανάμιξη του FBI.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Αεροπορίας, οι ερευνητές πιστεύουν ότι κάποιος τροποποίησε σκόπιμα το σημείο του ατυχήματος αφού ο στρατός είχε φύγει. Το «αδρανές βλήμα» πρόκειται για εκπαιδευτική εκρηκτική συσκευή που δεν είναι ενεργή.

Το κομμάτι αεροσκάφους θεωρείται πιθανώς τμήμα ενός αεροπλάνου, αλλά η προέλευσή του παραμένει «άγνωστη».

Ο Joerg Arnu, μακροχρόνιος ερευνητής της Area 51 και οικοδεσπότης του ιστότοπου Dreamland Resort, επισκέφθηκε το σημείο στις 27 Σεπτεμβρίου, χωρίς να βρει τίποτα παρά ένα καθαρό έδαφος και ίχνη ελαστικών από στρατιωτικά οχήματα που «χτένιζαν» την έρημο για συντρίμμια.

«Έκαναν πραγματικά χαλάστρα στο έδαφος, οπότε είναι αδύνατο να βρεις το σημείο της πρόσκρουσης», είπε σε βίντεο από τον χώρο του φερόμενου ατυχήματος. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν συντρίμμια στην επιφάνεια, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν αντικείμενα θαμμένα κάτω από το χώμα, τα οποία οι έρημοι βροχοπτώσεις μπορεί να ανασύρουν ξανά στην επιφάνεια.

Η Αεροπορία διευκρίνισε ότι «δε διατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα από το ανεξήγητο περιστατικό.

Η Creech Air Force Base απέχει λιγότερο από 60 μίλια από τον τόπο του ατυχήματος και στεγάζει την 432η Μοίρα, που χειρίζεται οπλισμένα drones MQ-9 Reaper, stealth drones RQ-170 Sentinel και άλλα αεροσκάφη για πληροφορίες, παρακολούθηση και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό defense site The War Zone, οι Reaper είναι τα κύρια αεροσκάφη της βάσης, χρησιμοποιούμενα για κατασκοπεία, παρακολούθηση στόχων και ακόμα και εκτόξευση πυραύλων από απόσταση. Χρησιμοποιούνται εδώ και δύο δεκαετίες και οι συντριβές τους δεν είναι ασυνήθιστες λόγω ανθρώπινου λάθους ή τεχνικών προβλημάτων.

Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι τονίζουν ότι θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο να κρατηθεί μυστική μια συντριβή Reaper. Η άμεση παρουσία ομοσπονδιακών ερευνητών, η αναζήτηση «τοποθετημένων ψεύτικων στοιχείων» και η απόλυτη μυστικότητα επί δύο εβδομάδες θεωρούνται ενδείξεις ότι το αεροσκάφος δεν ήταν απλό drone.

Πρόσφατα, το απόρρητο τζετ RAT55 της Αεροπορίας εντοπίστηκε να πετά πάνω από την Area 51, επιβεβαιώνοντας φήμες ότι το μυστηριώδες αεροσκάφος ραντάρ λειτουργεί από την μυστική βάση Groom Lake. Η Area 51 έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στην ανάπτυξη και δοκιμή επαναστατικών και πειραματικών αεροσκαφών, όπως το F-117 Nighthawk, το πρώτο stealth βομβαρδιστικό των ΗΠΑ.