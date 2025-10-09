Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντάται με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντάται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλό του Τζάρεντ Κούσνερ στο γραφείο του, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας