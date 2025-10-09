Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντάται με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντάται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλό του Τζάρεντ Κούσνερ στο γραφείο του, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
