«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν
Το οπτικοακουστικό υλικό δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων
Εικόνες και βίντεο που δεν έχουν ξανά δει το φως της δημοσιότητας από το περιβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, δημοσίευσαν την Τετάρτη (03/12) οι Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων.
Ο Έπσταϊν δεν δικάστηκε ποτέ για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε πολλές γυναίκες και έφηβες, καθώς βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.
«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες»
Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής δήλωσαν στο X ότι ήταν «μια οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες του Έπσταϊν».
«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη σύνθεση της πλήρους εικόνας των φρικτών εγκλημάτων του Έπσταϊν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ρόμπερτ Γκαρσία, ενώ προέτρεψε τον πρόεδρο Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.
Αυτές είναι μερικές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, στις οποίες φαίνονται ένα υπνοδωμάτιο και μαξιλάρια στοιβαγμένα σε ένα μπάνιο.
Πρόσωπα ανδρών κρέμονται στον τοίχο ενός δωματίου - το οποίο φαίνεται να είναι εξοπλισμένο με οδοντιατρική καρέκλα, ενώ οι λέξεις «εξαπάτηση», «εξουσία» και «αλήθεια» είναι γραμμένες με κιμωλία στο γραφείο.
Οι εικόνες αυτές έρχονται από το νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς, στο οποίο βρισκόταν μία από τις κύριες κατοικίες του, και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες. Στον Έπσταϊν ανήκε και το νησί Μπιγκ Σεντ Τζέιμς.
*Με πληροφορίες από Sky News