«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από το νησί του Έπσταϊν

Εικόνες και βίντεο που δεν έχουν ξανά δει το φως της δημοσιότητας από το περιβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, στο οποίο φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, δημοσίευσαν την Τετάρτη (03/12) οι Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

? BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS

— Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025



Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων.

Ο Έπσταϊν δεν δικάστηκε ποτέ για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε πολλές γυναίκες και έφηβες, καθώς βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Ονόματα αποκρύφθηκαν από το τηλέφωνο. Oversight Dems/X

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες»

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής δήλωσαν στο X ότι ήταν «μια οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες του Έπσταϊν».

«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη σύνθεση της πλήρους εικόνας των φρικτών εγκλημάτων του Έπσταϊν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ρόμπερτ Γκαρσία, ενώ προέτρεψε τον πρόεδρο Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

‼️??: NEW UNSEEN video and images from EPSTEIN ISLAND dropped from House Oversight Committee and they are DISTURBING.



The "massage" room has an evil-looking mask mounted on the wall overlooking where the victims would be working. ?



It's obvious a TON of evidence is out there. pic.twitter.com/S1yDlDpli2

— Diligent Denizen ?? (@DiligentDenizen) December 3, 2025



Αυτές είναι μερικές από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, στις οποίες φαίνονται ένα υπνοδωμάτιο και μαξιλάρια στοιβαγμένα σε ένα μπάνιο.

Πρόσωπα ανδρών κρέμονται στον τοίχο ενός δωματίου - το οποίο φαίνεται να είναι εξοπλισμένο με οδοντιατρική καρέκλα, ενώ οι λέξεις «εξαπάτηση», «εξουσία» και «αλήθεια» είναι γραμμένες με κιμωλία στο γραφείο.

Οι εικόνες αυτές έρχονται από το νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς, στο οποίο βρισκόταν μία από τις κύριες κατοικίες του, και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες. Στον Έπσταϊν ανήκε και το νησί Μπιγκ Σεντ Τζέιμς.

Χάρτης των νησιών που ανήκαν στον Έπσταϊν. Sky News

*Με πληροφορίες από Sky News

