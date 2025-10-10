Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πρωί της Δευτέρας ο Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ
Το πρωί της Δευτέρας θα επισκεφτεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, και από εκεί θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο του Ισραήλ) στην Ιερουσαλήμ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά.
Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στο Ισραήλ, η οποία γίνεται με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, καθώς μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του, σύμφωνα με το Channel 12.