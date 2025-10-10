Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πρωί της Δευτέρας ο Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατάει για να μιλήσει στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει με το Marine One από το Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Το πρωί της Δευτέρας θα επισκεφτεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, και από εκεί θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ (κοινοβούλιο του Ισραήλ) στην Ιερουσαλήμ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά.

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στο Ισραήλ, η οποία γίνεται με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, καθώς μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του, σύμφωνα με το Channel 12.

Διαβάστε επίσης