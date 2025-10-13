Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ στην πρώτη της ανακοίνωση μετά την απελευθέρωση κρατουμένων προειδοποιεί οτι θα τηρήσει τη συμφωνία μόνο εφόσον την τηρήσει και το Ισραήλ

REUTERS
«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι καρπός της σταθερότητας του λαού μας και της ανθεκτικότητας των μαχητών της αντίστασης», τονίζει στην πρώτη της ανακοίνωση η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ.

«Δηλώνουμε τη δέσμευσή μας στη συμφωνία που επιτεύχθηκε και στα σχετικά χρονοδιαγράμματα, εφόσον η κατοχή τα τηρεί». «Η αντίσταση ήταν πάντα πρόθυμη να σταματήσει τον πόλεμο εξόντωσης και το επιδίωξε από τους πρώτους μήνες».

Συνεχίζει λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει τους κρατούμενούς του μέσω στρατιωτικής πίεσης, παρά την ανώτερη νοημοσύνη του και την πλεονάζουσα δύναμη που διαθέτει».

«Τώρα έχει παραδοθεί και έχει ανακτήσει τους κρατούμενούς του μέσω μιας συμφωνίας ανταλλαγής, όπως είχε υποσχεθεί η αντίσταση από την αρχή», προσθέτει η δήλωση. Η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 - σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ομήρους.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής αντίδρασης.

