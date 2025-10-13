Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

Δύο χρόνια μετά τη σφαγή, οι οικογένειες θυμάτων δεν περιμένουν την επιστροφή τους - Ζουν στην «κόλαση» με βαριά ψυχικά τραύματα 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το Ισραήλ πανηγυρίζει την επιστροφή των τελευταίων 48 ομήρων της Χαμάς κατά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Βαριά όμως πέφτει η σκιά δύο αυτοκτονιών συγγενών ανθρώπων που σφαγιάσθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, φέρνοντας στο προσκήνιο τα βαριά ψυχικά τραύματα και τις τραγικές συνέπειες για τις οικογένειες και τους επιζώντες της σφαγής.

Η Γελένα Γκίλερ, 56 ετών, της οποίας ο γιος Σλάβα δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στο φεστιβάλ, αυτοκτόνησε την Πέμπτη, δύο χρόνια μετά την αρχική τραγωδία και δύο ημέρες μετά τη μαύρη επέτειο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

yelena-giler.jpg

Ο επιζών γιος της Γελένα, ο Σάσα, αποκάλυψε ότι η μητέρα του νοσηλευόταν κάθε λίγους μήνες, ενώ η κατάστασή της επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι χρειάστηκε να εκκενώσουν το σπίτι τους στο Κιριάτ Σμόνα

«Εκείνη η μέρα την ράγισε», έγραψε ο αδερφός του Σλάβα, Άλεξ «Σάσα» Γκίλερ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον τραγικό θάνατο.

«Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, η κατάστασή της ήταν σταθερή», είπε ο Σάσα. «Έπαιρνε τα φάρμακά της και ζούσε μια φυσιολογική ρουτίνα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου την διέλυσε εντελώς.»

Ο Σλάβα τάφηκε στο Καρμιέλ πριν από δύο χρόνια. Η Γελένα πρόκειται να ταφεί δίπλα του, σύμφωνα με την Israel Hayom.

Η τραγική είδηση έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ένας επιζών της 7ης Οκτωβρίου, ο οποίος είδε την κοπέλα του να δολοφονείται μπροστά του κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, αυτοκτόνησε, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητό του.

Το σώμα του Ρόεϊ Σαλέβ βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο καμένο αυτοκίνητό του βόρεια του Τελ Αβίβ, ώρες αφότου είχε δημοσιεύσει μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την πρόθεσή του να δώσει τέλος στη ζωή του.

«Λυπάμαι πραγματικά. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο. Καίγομαι μέσα μου και δεν μπορώ να τον συγκρατήσω άλλο. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω νιώσει τέτοιο πόνο και ταλαιπωρία - βαθύ, καίγοντας, να με τρώει από μέσα μου», έγραψε ο 29χρονος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η κοπέλα του Σαλέβ, η Μαπάλ Άνταμ, και ο καλύτερός του φίλος, Χίλι Σολομόν, δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια του από τη Χαμάς.

Έπρεπε να προσποιείται ότι ήταν νεκρός για ώρες αφότου πυροβολήθηκε πισώπλατα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Προσπαθούσε να κρυφτεί κάτω από αυτοκίνητα με την Άνταμ και τον Σόλομον πριν σκοτωθούν.

Περισσότεροι από 370 άνθρωπο σφαγιάστηκαν όταν Παλαιστίνιοι μαχητές πέρασαν από τη Γάζα στο Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου 2023, επιτιθέμενοι στο μουσικό φεστιβάλ και σε αρκετές κοντινές κοινότητες.

