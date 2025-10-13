Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

Μετά από 737 ημέρες αγωνίας, οι οικογένειες 20 ομήρων που τους είδαν τελευταία φορά πριν από περισσότερα από δύο χρόνια θα επανενωθούν σήμερα. Εικοσιοκτώ όμηροι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 26 νεκροί παραμένουν στη Γάζα. Ακολουθούν οι ιστορίες των ομήρων που η Χαμάς έχει επιβεβαιώσει ότι θα απελευθερώσει ζωντανούς.

Αλον Οχέλ

Ο Άλον Οχέλ 24 ετών, από το Λάβον κοντά στο Kαρμιέλ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκαν βίντεο από την απαγωγή του μαζί με τον Hirsch Goldberg-Polin (ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε), τον Or Levy και τον Eliya Cohen, οι οποίοι κρύβονταν σε αυτό που έγινε γνωστό ως το «καταφύγιο του θανάτου».

Τον περασμένο μήνα, περισσότερες από 700 ημέρες μετά την απαγωγή του, ένα πρώτο βίντεο απέδειξε οτι ζει και τον έδειξε να συναντά έναν άλλο όμηρο, τον Guy Gilboa Dalal. Δύο εβδομάδες αργότερα, την παραμονή του Ρος Χασανά, η Χαμάς δημοσίευσε ένα δεύτερο βίντεο, προκαλώντας φόβους στην οικογένειά του ότι είχε χάσει την όρασή του στο δεξί του μάτι. Ο Άλον είναι ένας ταλαντούχος πιανίστας και μουσικός. Ξεκίνησε να παίζει σε ηλικία 9 ετών και σχεδίαζε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στη Σχολή Μουσικής Ριμόν.

Γιοσέφ-Χάιμ Οχάνα

Ο Γιοσέφ-Χάιμ Οχάνα, 24 ετών, από το Κιριάτ Μαλάχι, απαχθέντας από το πάρτι Nova στο Ρε'ιμ. Εργαζόταν ως μπάρμαν και έμεινε πίσω για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των τραυματιών.

«Ένας φίλος μου είπε ότι όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, βοηθούσαν τους τραυματίες να φτάσουν στα ασθενοφόρα», είπε η μητέρα του, Μίρι. «Προσπάθησαν να τρέξουν προς τον κεντρικό δρόμο, αλλά κάποιος πυροβόλησε. Ο Γιοσέφ-Χάιμ έτρεξε αριστερά. Ο φίλος του έτρεξε δεξιά και κρύφτηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο. Είδε τον Γιοσέφ-Χάιμ να κρυφοκοιτάζει πίσω από ένα κοντινό αυτοκίνητο και μετά εξαφανίστηκε».

Το πρώτο βίντεο του Γιοσέφ Χάιμ εμφανίστηκε τον Μάρτιο και τον έδειχνε με τον επίσης όμηρο, Ελκάνα Μπόμποτ. Ένα άλλο βίντεο εμφανίστηκε τον Μάιο. «Βλέπω την αγωνία στο πρόσωπό του», είπε ο πατέρας του, Άβι.

Αβινατάν Ορ

Ο Αβινατάν Ορ, 32 ετών, από το Τελ Αβίβ, απήχθη από το φεστιβάλ Nova μαζί με την κοπέλα του, Νόα Αργκαμάνι, η οποία απελευθερώθηκε στις 8 Ιουνίου στην Επιχείρηση Αρνόν. Ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο από τις 7 Οκτωβρίου δείχνει την Αργκαμάνι να χωρίζεται βίαια από αυτόν καθώς μεταφέρονταν στη Γάζα.

Τον Μάρτιο, ένα βίντεο τον έδειξε ζωντανό. Στην οικογένειά του ειπώθηκε ότι κρατούνταν σε σκληρές συνθήκες σε καταυλισμούς στο κέντρο της Γάζας. «Μέχρι να γυρίσει σπίτι ο Αβιντάν, η καρδιά μου είναι αιχμάλωτη», έγραψε η Αργκαμάνι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πατέρας του, Γιαρόν, ζήτησε επανειλημμένα αυξημένη στρατιωτική πίεση στη Χαμάς. Τον Απρίλιο, ο αδελφός του, Μοσέ Ορ, έδωσε συνέντευξη στο Al Jazeera ζητώντας μια συνολική συμφωνία για τους ομήρους, η οποία τελικά επιτεύχθηκε έξι μήνες αργότερα.

Ρομ Μπρεσλάβσκι

Ο Ρομ Μπρεσλάβσκι, 21 ετών, εργαζόταν στην ασφάλεια στο φεστιβάλ Nova. Μετά την απαγωγή του, οι αναφορές για τη γενναιότητά του κυκλοφόρησαν ευρέως. Σύμφωνα με πληροφορίες, βοήθησε πολλούς να ξεφύγουν από την επίθεση.



«Έδειξε απίστευτο θάρρος», είπε ο πατέρας του. Η μητέρα του, Τάμι, πρόσθεσε: «Δεν έβλεπε κίνδυνο ή θάνατο. Χωρίς όπλο ή όχημα, έτρεχε μεταξύ τοποθεσιών και βοηθούσε τους ανθρώπους ενάντια σε όλες τις πιθανότητες». Ένας επιζών θυμήθηκε ότι διασώθηκε από τον Ρομ μέσα σε έναν συμπιεστή απορριμμάτων: «Κρυφτήκαμε με περίπου 30 άλλους. Οι τρομοκράτες το βομβάρδισαν με σφαίρες. Άκουσα μια φωνή αφού έκλεισα το τηλέφωνο με τη μαμά μου, ήταν ο Ρομ. Είπε, "Είμαι ο Ρομ, από τον στρατό. Θα σε βγάλω έξω. Θα σε προστατεύσω"».

Τον Μάρτιο, ένα βίντεο έδειχνε τον Ρομ σε αιχμαλωσία να φωνάζει, "Δεν έχω ζωή". Τον Ιούλιο, η Ισλαμική Τζιχάντ ισχυρίστηκε ότι έχασε την επαφή μαζί του, αλλά αργότερα δημοσίευσε ένα βίντεο που τον έδειχνε σε επιδεινούμενη κατάσταση.

Ματάν Ανγκρέστ

Ο Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, μέλος πληρώματος σε ένα άρμα μάχης από το Κιριάτ Μπιάλικ, συνελήφθη τραυματισμένος και αναίσθητος στο Νάχαλ Οζ. Ήταν στο άρμα μάχης με τους Ιτάι Τσεν και Ντάνιελ Πέρετζ, και τους δύο νεκρούς, και τον Τόμερ Λάιμποβιτς, ο οποίος επίσης πέθανε στη μάχη.

Η μητέρα του, Άνατ έγινε γνωστή ακτιβίστρια για την επιστροφή των ομήρων. Τον Ιούλιο του 2024, αποκάλυψε βίντεο με στοιχεία που δείχνουν τον γιο της ζωντανό, τα οποία ανακαλύφθηκαν στη Γάζα. Η οικογένεια αργότερα μοιράστηκε αποσπάσματα από την άγρια ​​επίθεση του όχλου που υπέστη κατά την απαγωγή του. Λίγο πριν από τις 7 Οκτωβρίου, ο Matan είχε λάβει πιστοποιητικό αριστείας από τον διοικητή της ταξιαρχίας του.

Ελκάνα Μπόμποτ

Ο Ελκάνα Μπόμποτ, 35 ετών, από το Μεβασερέτ Ζιόν, εργαζόταν στην ομάδα παραγωγής στο φεστιβάλ Nova. Έμεινε πίσω για να βοηθήσει τους τραυματίες.

«Θα μπορούσε να είχε τρέξει, αλλά έμεινε για να βοηθήσει», είπε η σύζυγός του, Ρίβκα, στους βουλευτές «Στις 8 π.μ. μιλήσαμε για τελευταία φορά. Υποσχέθηκε να γυρίσει σπίτι. Τον πιστεύω. Το μικρό μας αγόρι περιμένει τον μπαμπά του κάθε μέρα».

Ο γιος τους, Ραμ, ήταν 3 ετών όταν ο Ελκάνα έπεσε θύμα απαγωγής. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, ο Ελκάνα του απευθύνθηκε: «Ραμί, ξέρω ότι γίνεσαι 5 τον επόμενο μήνα. Να προσέχεις τη μαμά. Είσαι ο άντρας του σπιτιού τώρα».

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Ο Γκάλι και ο Ζιβ Μπέρμαν, 28χρονοι δίδυμοι, απήχθησαν από τη γειτονιά των νέων στο Κιμπούτς Κφαρ Άζα. Ήταν οι τελευταίοι όμηροι που συνελήφθησαν από μια από τις πιο πληγείσες κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου.

Εκείνο το πρωί, ο Γκάλι επέμεινε να ελέγξει την Έμιλι Νταμάρι, η οποία ήταν μόνη στο σπίτι. «Κρυφτήκαμε σε ένα δωμάτιο και έσπασαν την πόρτα», θυμήθηκε αργότερα ο Νταμάρι. «Φώναξα ότι με χτύπησαν στο χέρι και έχασα τις αισθήσεις μου για λίγα δευτερόλεπτα. Πήραν εμένα και τον Γκάλι. Τους είπα ότι προτιμώ να πεθάνω εκεί». Οι δίδυμοι μεταφέρθηκαν μαζί στη Γάζα.

Μετά την επιστροφή της η Έμιλι, έχει αγωνιστεί για την απελευθέρωσή τους, μαζί με τον συγγενή τους Καβίτ Μάιερ και τον αδελφό τους Λιράν. Οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τα δίδυμα έγιναν σύμβολα στις κερκίδες του σταδίου Μπλούμφιλντ κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, 23 ετών, από το Αλφέι Μενάσε, απήχθη από το φεστιβάλ Nova. Βρισκόταν εκεί με τον αδελφό του Γκαλ, ο οποίος δραπέτευσε. Εκείνο το πρωί, ο Γκάι βιντεοσκοπήθηκε μέσα στη Γάζα με τον συνομήλικό του Eβιάταρ Νταβίντ.

Πριν από το πάρτι υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα βοηθούσε στην προσωρινή καλύβα που χτίζεται για την εβραϊκή γιορτή «Σουκότ». Έμεινε ανοιχτή για δύο χρόνια, περιμένοντάς τον. Τώρα επιστρέφει την παραμονή της Σιμχάτ Τορά, στην ίδια ημερομηνία κατά την οποία απήχθη.

Σε μια προηγούμενη συμφωνία, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον Γκάι και τον Εβιάταρ να αναγκάζονται να παρακολουθούν άλλους που απελευθερώνονται, ενώ αυτοί έμεναν πίσω. Τον περασμένο μήνα, ένα άλλο βίντεο έδειχνε τον Γκάι να βιντεοσκοπείται στην πόλη της Γάζας.

Εβιάταρ Νταβίντ

Ο Εβιάταρ Νταβίντ 24 ετών, από το Kfar Saba, βρισκόταν στο πάρτι Nova με τους φίλους του Γκάι Νταλάλ, Ρον Τζαρφάτι και Ιντάν Χερμάτι. Στις 7:42 π.μ., έστειλε μήνυμα στη μητέρα του λέγοντας ότι κατευθυνόταν προς ένα αυτοκίνητο. Μετά από αυτό, σταμάτησε να απαντά. Ο Eβιάταρ και ο Γκάι συνελήφθησαν. Ο Ρον και ο Ίνταν δολοφονήθηκαν.

Μέχρι τις 11 π.μ., εμφανίστηκε ένα βίντεο που έδειχνε τον Eβιάταρ και τον Γκάι σε αιχμαλωσία. Σε ένα βίντεο της Χαμάς από τον Αύγουστο, ο Eβιάταρ εμφανιζόταν αδυνατισμένος. «Δεν τρώω. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου νερό», είπε από μια σήραγγα. Φαινόταν να αναγκάζεται να σκάψει τον τάφο του.

Έιταν Χορν

Ο Έιταν Χορν 38 ετών, από το Kfar Saba, επισκεπτόταν τον αδελφό του Γιαίρ στο κιμπούτς Nir Oz όταν και οι δύο απήχθησαν. Ο Eιτάν ο οποίος μετανάστευσε από την Αργεντινή σε ηλικία 16 ετών, ήταν γνωστός ως «Ειτού». Είχε εργαστεί ως σύμβουλος νέων και απεσταλμένος του Εβραϊκού Οργανισμού.

Σε ένα βίντεο του Μαρτίου, εθεάθη να αποχωρίζεται τον Γιαίρ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προηγούμενη συμφωνία. Η μητέρα τους, Ρούτι Στρομ είχε αγωνιστεί για την ελευθερία και των δύο γιων. «Μέχρι να γυρίσει σπίτι ο Ειτάν, η καρδιά μου είναι σκισμένη στα δύο», είπε.

Μαξίμ Χέρκίν

Ο Mαξίμ Χέρκίν 36 ετών, από το Τιράτ Καρμέλ απήχθη από το πάρτι του φεστιβάλ Nova. Τον Φεβρουάριο, η Χαμάς δήλωσε ότι θα «εξέταζε» το αίτημα της Ρωσίας να τον απελευθερώσει. Η κόρη και η μητέρα του έχουν ρωσική υπηκοότητα, αλλά αυτός παρέμεινε στη Γάζα.

Η οικογένειά του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα μέσα ενημέρωσης. Μόνο μετά την έγκριση της συμφωνίας, η μητέρα του, Τάλα, μίλησε δημόσια. «Δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα. Αυτό είναι το καλύτερο πρωινό της ζωής μου», είπε.

Ο Μαξίμ έχει μια κόρη, τη Μόνικα, η οποία ζει στη Ρωσία με την πρώην σύντροφό του. Μόλις είχε επιστρέψει από την επίσκεψή τους όταν απήχθη.

Νίμροντ Κοέν

Ο 21χρονος λοχίας Νίμροντ Κοέν απήχθη από το άρμα μάχης 3 στις 7 Οκτωβρίου. Υπηρετούσε με τον Λοχαγό Ομέρ Νέουτρα (ο οποίος σκοτώθηκε), τον Λοχία Σακέντ Νταχάν (σκοτώθηκε) και τον Λοχία Οζ Ντάνιελ (σκοτώθηκε). Το άρμα βρισκόταν κοντά στο φυλάκιο «Λευκός Οίκος» μεταξύ Νιρ Οζ και Νιρίμ.

Είχαν να αντιμετωπίσουν επανειλημμένες διαταραχές που αργότερα θεωρήθηκε ότι ήταν μέρος της απάτης της Χαμάς πριν από την επίθεση. Οι γονείς του είδαν ένα βίντεο της απαγωγής του άρματος και τον αναγνώρισαν να ακουμπάει στην κάννη. Τον Μάρτιο, ο πατέρας του τον αναγνώρισε ξανά σε βίντεο από μια άλλη απελευθέρωση ομήρου, αναγνωρίζοντας ένα τατουάζ που είχε κάνει μέρες πριν από την απαγωγή του.

Σεγκέβ Κάλφον

Ο Σεγκέβ Κάλφον, 27 ετών, από τη Ντιμόνα, απήχθη από το φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του έμαθε ότι απήχθη αφού βίντεο τον έδειχνε να επιβιβάζεται σε ένα φορτηγό από ένοπλους της Χαμάς.

Τον Ιούλιο, ο επίσης όμηρος Οχάντ Μπεν Άμι, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος νωρίτερα, περιέγραψε την τρομερή κατάσταση του Σεγκέβ. «Είπε ότι ο Σεγκέβ τον έβλεπε ως πατρική φιγούρα και του κρατούσε το χέρι τη νύχτα. Κρατούνταν στις πιο σκληρές συνθήκες στη Γάζα», είπε η μητέρα του Σεγκέβ, Γκαλίτ.

Εϊτάν Μορ

Ο Εϊτάν Μορ, 25 ετών, με καταγωγή από το Κιριάτ Άρμπα ζούσε στην Ιερουσαλήμ και εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο πάρτι Nova. Όταν η Χαμάς εισέβαλε στην εκδήλωση, ο Εϊτάν προσπάθησε να δραπετεύσει.

Ένας επιζών είπε ότι είδε τελευταία φορά τον Εϊτάν να βοηθά στη μεταφορά των σορών δύο νεαρών γυναικών σε ασφαλές μέρος. Οι γονείς του είπαν ότι κατά την αιχμαλωσία του, υπηρέτησε ως «εκπρόσωπος των ομήρων».

Όμρι Μιράν

Ο Όμρι Μιράν, 48 ετών, από το Νάχαλ Οζ, απήχθη μπροστά στη σύζυγό του, Λίσι, και τις κόρες του Άλμα και Ρόνι, ηλικίας τότε 2 ετών και 6 μηνών. Ένοπλοι μπήκαν στο σπίτι τους, τους ανάγκασαν να μπουν στο σπίτι ενός γείτονα και στη συνέχεια χώρισαν τους άνδρες από τις γυναίκες.

Η Ρόνι έτρεξε πίσω από τον πατέρα της, φωνάζοντας: «Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά μου!». Η Λίσι την κράτησε πίσω και είπε στον Όμρι: «Σ' αγαπώ. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Μην είσαι ήρωας». Ένα βίντεο του Όμρι με τον επίσης όμηρο Κιθ Σίγκελ εμφανίστηκε τον Απρίλιο. Ένα άλλο, που κυκλοφόρησε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τον έδειχνε να φωνάζει από μια σήραγγα: «Μου λείπουν οι κόρες μου, η γυναίκα μου, όλη μου η οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο».

Ματάν Ζανγκάουκερ

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών, απήχθη από το σπίτι του στο Νιρ Οζ μαζί με την κοπέλα του, Ιλάνα Γκριτσόφσκι, η οποία αφέθηκε ελεύθερη στην πρώτη συμφωνία ομήρων. Το ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου ενάμιση χρόνο.

Η μητέρα του, Εϊνάβ, έγινε ηγετική φωνή για τις οικογένειες ομήρων και ηγήθηκε των διαδηλώσεων του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ ζητώντας μια συμφωνία. Ο Ματάν κρατήθηκε μαζί με τον Ιντάν Αλεξάντερ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος τον Απρίλιο.

Αριέλ Κούνιο

Ο Αριέλ Κούνιο, 28 ετών, από το Κιμπούτς Νιρ Οζ, απήχθη μαζί με τη σύντροφό του, Άρμπελ Γιεχούντ. Από τους 20 ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι τώρα, είναι ο μόνος από τον οποίο δεν προέκυψαν στοιχεία ζωής. Ο αδελφός του, Ντέιβιντ, απήχθη επίσης.

Ντέιβιντ Κούνιο

Ο Ντέιβιντ Κούνιο, 35 ετών, επίσης από το Νιρ Οζ, απήχθη μαζί με τη σύζυγό του, Σάρον Αλόνι-Κούνιο, και τις 3χρονες κόρες τους, Γιούλι και Έμμα. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Ντέιβιντ κράτησε κλειστή την πόρτα του καταφυγίου τους για πέντε ώρες, καθώς οι τρομοκράτες προσπαθούσαν να το ανοίξουν διά της βίας.

Η Σάρον και τα κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 52 ημέρες. Ο Ντέιβιντ παρέμεινε στη Γάζα για περισσότερα από δύο χρόνια. Ο αδελφός του, Άριελ, και ο Άρμπελ Γιεχούντ επίσης απήχθησαν. Ο Άρμπελ αφέθηκε ελεύθερος με προηγούμενη συμφωνία. Ο Άριελ αφέθηκε ελεύθερος σήμερα.

Μπαρ Κουπερστέιν

Ο Μπαρ Κουπερστέιν, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο φεστιβάλ Νόβα, έγινε 23 ετών τον Απρίλιο, ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία της Χαμάς. Η οικογένειά του έμαθε ότι είχε απαχθεί αφού είδε ένα βίντεο στο Telegram που τον έδειχνε δεμένο με χέρια και πόδια.

Ο πατέρας του, Ταλ, τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Μετά την απαγωγή, αγωνίστηκε για την επιστροφή του γιου του. «Ο Μπαρ βοήθησε τους τραυματίες όταν ήρθαν οι τρομοκράτες», είπε ο Ταλ. «Οδήγησε ένα Ranger στο χάος τέσσερις φορές. Θα μπορούσε να είχε δραπετεύσει, αλλά επέστρεψε στην κόλαση. Πήρε το όπλο ενός πεσμένου αξιωματικού και πολέμησε».

