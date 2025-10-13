Στους Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ το Νόμπελ Οικονομίας



Οι οικονομολόγοι Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για την εργασία τους που εξηγεί την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία.

Ο 79χρονος Μόκιρ τιμήθηκε με το μισό βραβείο «επειδή εντόπισε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη χάρη στην τεχνολογική πρόοδο», ενώ με το άλλο μισό τιμήθηκαν από κοινού ο 69χρονος Αζιόν και ο 79χρονος Χάουιτ «για τη θεωρία τους περί βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ. Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,2 εκατομμύριο δολάρια).

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ' αυτές», ανακοινώθηκε από την Ακαδημία.