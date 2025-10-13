Γιατί ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο;

Μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων διακρίνεται μια απροσδόκητη φιγούρα στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ την Αιγύπτου.

Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Ωστόσο, ο Ελβετοϊταλός επικεφαλής του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας το 2020, ο Ινφαντίνο προσκλήθηκε στο Λευκό Οίκο για την τελετή υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ, που ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών.

Ο Ινφαντίνο δέχτηκε πιέσεις να αξιοποιήσει περισσότερο τη θέση του ποδοσφαίρου για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά δήλωσε ότι ο αθλητισμός «δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα».

Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπήρχε αυξανόμενη πίεση για την αναστολή της συμμετοχής των ισραηλινών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις.

FIFA President Gianni Infantino attending Donald Trump’s so-called “Gaza peace summit” in Egypt.



But sure, tell us again how “football and politics don’t mix.”

Absolutely insane. pic.twitter.com/1HhZdhUUIT — Leyla Hamed (@leylahamed) October 13, 2025

Ωστόσο, η προσπάθεια για ψηφοφορία κατέρρευσε μετά την αποκάλυψη του Sky News ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρέμβει για να εμποδίσει την αποβολή του Ισραήλ από το ποδόσφαιρο και οι ειρηνευτικές συνομιλίες επιταχύνθηκαν.

Πριν λάβει την πρόσκληση για την Αίγυπτο, υπήρξε μια ανεπιτυχής τελευταία παρέμβαση του Ινφαντίνο, ο οποίος άσκησε πιέσεις εκ μέρους του φίλου του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ινφαντίνο δημοσίευσε στο Instagram: «Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξίζει σίγουρα το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες».

Με πληροφορίες από Skynews

Διαβάστε επίσης