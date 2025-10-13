Τι είναι το «Τάγμα του Νείλου» που απονεμήθηκε στον Τραμπ

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι απένειμε την Δευτέρα (13/10) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Τάγμα του Νείλου, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας.

Η διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της συμβολής του Τραμπ στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Το Τάγμα του Νείλου, το λεγόμενο «Κολιέ του Νείλου», απονέμεται σε άτομα ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής τους στην υπηρεσία της Αιγύπτου ή της ανθρωπότητας.

Είναι κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό και διαθέτει μια αλυσίδα με τρία αλληλοσυνδεόμενα τετράγωνα μοτίβα, το καθένα με ένα κυκλικό χρυσό λουλούδι, στολισμένο με ρουμπίνια και τυρκουάζ πέτρες, οι γωνίες των οποίων είναι στερεωμένες στα κλαδιά της αλυσίδας.

Αρκετοί ηγέτες του κόσμου το έχουν λάβει, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση της ειρηνευτικής συνθήκης μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον το 1979.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' της Βρετανίας το έλαβε το 1975, ενώ ο ηγέτης της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα τιμήθηκε με το Τάγμα του Νείλου το 1990.

